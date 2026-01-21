'Рыцарь Семи королевств': сериал стартовал с худшим рейтингом во вселенной 'Игры престолов'

Американский телеканал НВО наконец представил зрителям новую премьеру во вселенной "Игры престолов" – сериал "Рыцарь Семи королевств". В основу шоу легли повести Джорджа Мартина о межевом рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эгге.

Видео дня

И хотя рейтинги у новинки довольно неплохие, издание Collider отмечает, что пока это новинка вселенной с самым низким рейтингом на старте. На момент написания этого материала на агрегаторе Rotten Tomatoes шоу имело 94% одобрения от критиков и всего 73% от зрителей. Несколько выше балл на IMDb – 8,4 из 10 возможных.

В основу первого сезона легла повесть "Межевой рыцарь" и авторы, что важно для фанатов, почти дословно придерживались литературного первоисточника. Именно на такой максимальной точности настаивал сам автор, и создатели сериала не стали ему противоречить. В результате получился проект о, вероятно, самых наивных и привлекательных персонажах Джорджа Мартина.

Хотя пока "Рыцарь Семи королевств" является самым слабым дебютом во франшизе, стоит понимать, что зрительский рейтинг еще неоднократно изменится в течение сезона. В любом случае, эти показатели даже близко не стоят рядом с печально известным финалом "Игры престолов", который закончил свой путь с катастрофическими 55% от критиков и 30% от аудитории.

Сюжет переносит нас в Вестерос за 90 лет до событий основной саги. Драконы уже исчезли, а сами герои – пограничный рыцарь сэр Дункан Высокий в исполнении Питера Клэффи и его сообразительный оруженосец Эгг, которого сыграл Декстер Сол Анселл – значительно ближе к обычному народу, чем лорды из больших замков. Путешествуя по стране, этот дуэт демонстрирует ту же особую энергию взаимоотношений рыцаря и его помощника, которую мы уже видели ранее в парах Пса и Арьи или Бриенны и Подрика. Искренность этой истории и убедительная игра актеров имеют все шансы завоевать сердца фанатов, особенно с появлением новых персонажей в следующих сериях.

Интересно, что несмотря на наличие только трех опубликованных повестей, сериал имеет потенциал стать даже длиннее оригинальной "Игры престолов". Шоуранер проекта Ира Паркер поделился, что Джордж Мартин предоставил ему еще около десяти-двенадцати черновиков и набросков для будущих книг, описывающих путь Дунка и Эгга через всю их жизнь. Это означает, что при условии успеха сериал может растянуться на десять сезонов или даже больше.

Паркер признался журналистам, что он в восторге от работы в этом мире и надеется экранизировать как можно больше этих историй. Сейчас работа над продолжением уже ведется. Канал НВО официально дал зеленый свет второму сезону. Он будет основан на следующей повести под названием "Присяжный рыцарь".

В Украине новинку вселенной "Игры престолов" можно посмотреть на платформе Megogo и стриминге HBO Max, который недавно запустился на нашем рынке. "Рыцарь Семи королевств" доступен в украинском дубляже.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто из персонажей оригинальной "Игры престолов" может получить сольный сериал-сиквел.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.