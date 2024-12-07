Российский актер Марк Эйдельштейн, звезда фильма "Анора" о жизни сына россиянина-олигарха за рубежом и коллега пропагандиста Юрия Борисова, получил роль во втором сезоне популярного сериала "Мистер и миссис Смит" от Amazon. Уроженец города Нижний Новгород сыграет мистера Смита.

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В первом сезоне главные роли исполнили Дональд Гловер и Майя Эрскин. Пока неизвестно, кто станет партнером Марка Эйдельштейна в новых сериях. Ранее на эту роль претендовала Билли Айлиш, но сейчас певица находится в турне. Об этом сообщает Deadline.

Напомним, Эйдельштейн сыграл ключевого персонажа в киноленте "Анора", ставшей лауреатом Каннского кинофестиваля. Сюжет фильма вращается вокруг мажорной жизни россиян-эмигрантов в США. Среди актерского состава можно увидеть немало граждан РФ, в том числе Юру Борисова, не брезгующего ролями в пропагандистских фильмах.

Как сообщает Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?", во время мирового промо "Аноры" ни одна из звезд не высказалась о войне в Украине. После престижного события в Каннах, Эйдельштейн вернулся на родину, где стал "русским Тимоти Шаламе и звездой мирового масштаба".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как российский актер-пропагандист, оскандалившийся фото с Анджелиной Джоли, засветился еще с двумя звездами: одна из них поддерживает Украину. Фото – смотрите здесь.

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