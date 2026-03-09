'Прыгуны': новый мультик Pixar стал лучшим за почти 10 лет

Новый мультфильм студии Pixar "Прыгуны", который стартовал в прокате 5 марта, принес своим создателям большой успех. Данные первого уик-энда свидетельствуют: он не только претендует на рекордную кассу, но и собирает высокие оценки критиков.

Как пишет Deadline, только в США и Канаде за первый уикенд "Прыгуны" собрали 46 миллионов долларов. Это не просто успех, а лучший старт для оригинальной анимации студии со времен культового "Коко" 2017 года.

При этом мировые сборы ленты также впечатляют – 88 миллионов долларов в целом. То есть, почти половину этой суммы принесли зарубежные рынки. Такой рывок означает не только, что семьи вернулись в кинотеатры, как в достриминговые времена, но и поднял общий домашний бокс-офис на невероятные 76% по сравнению с прошлым годом. Руководство Disney Entertainment, которой принадлежит студия Pixar, уже назвало запуск "фантастическим" и поздравило режиссера Даниэля Чонга и всю команду с победой.

Секрет "Прыгунов", по мнению критиков, кроется в том, что Pixar снова сделал ставку на искреннее веселье и понятный юмор. В результате на сервисе CinemaScore мультфильм имеет 90% положительных отзывов от детей до 12 лет.

Кроме того, студия снова отошла от попыток объяснить детям сложные темы, что не всегда срабатывало на этой аудитории, и вернулась к формату, который нравится всем. Аналитика американского рынка показывает, что люди готовы переплачивать за качество: 35% кассы принесли дорогие залы типа IMAX и премиальные экраны, а кинотеатр в Disney Springs стал самой прибыльной локацией, заработав почти 88 тысяч долларов только до субботы.

Показатели первого дня и превью "Прыгунов", которые составили около 13 миллионов долларов, оставили далеко позади предыдущие проекты студии, такие как "Вперед", "Стихии" или прошлогодний "Элио". Даже в соцсетях огласка вокруг мультфильма достигла охвата в 363 миллиона пользователей, что значительно выше норм жанра. Люди в сети называют анимацию уникальной и хвалят ее за отличный юмор. Похоже, Pixar снова научился попадать точно в цель, доказав, что оригинальные идеи с животными, которые говорят, – это все еще отличный выбор для создания мультфильма, если делать все с душой и огоньком.

