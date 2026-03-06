Что посмотреть в марте: какие новые фильмы выйдут

Март однозначно будет месяцем кино, ведь именно на него приходится вручение премии "Оскар", за которой люди потянутся в кинотеатры смотреть лучшие фильмы года. Но что именно им предложат прокатчики?

OBOZ.UA изучил киноафишу месяца и собрал ленты, которые точно заинтересуют киноманов. В список попали громкая украинская премьера, семейное кино, авторские фильмы и возвращение на экраны самой Анджелины Джоли.

Мавка: Настоящий миф

Украинская студия FILM.UA расширяет вселенную, начатую мультфильмом "Мавка: Лесная песня", темным фэнтези для взрослых зрителей, которое было вдохновлено украинской мифологией. По сюжету, группа студентов-биологов отправляется в экспедицию в древний лес, где, по легендам, живут мавки и русалки. Там один из них, Лукьян, встречает загадочное лесное существо – Мавку. По правилам своего мира она должна заманить человека к темному озеру, но между ними возникает чувство, которое ставит под угрозу и мир людей, и мир мифических существ.

Гамнет

Историческая драма является экранизацией известного романа Мэгги О'Фаррелл. События разворачиваются в XVI веке и рассказывают о семье Уильяма Шекспира. В центре сюжета – его жена Агнес и их сын Гамнет. Трагическая смерть 11-летнего мальчика от чумы становится сильным ударом для семьи и, по художественной версии истории, влияет на появление одной из самых известных пьес драматурга – "Гамлета". Актриса Джесси Бакли, сыгравшая роль Агнес, уже собрала за свою работу в этой ленте целую охапку наград и считается главной претенденткой еще и на "Оскар".

Кутюр

Действие драматического фильма режиссера Алис Винокур разворачивается во время Парижской недели моды. В центре истории – американский режиссер Максин Уокер (Анджелина Джоли), которая приезжает в Париж, чтобы работать над новым проектом в мире высокой моды. Во время этой поездки ее жизнь резко меняется: она узнает о серьезном диагнозе и вынуждена переосмыслить собственные приоритеты, карьеру и отношения с близкими. Параллельно фильм показывает истории других женщин, чьи судьбы пересекаются в суматохе модной индустрии. Их разные жизненные пути постепенно переплетаются, открывая скрытую сторону гламурного мира – труд десятков людей, личные драмы и взаимную поддержку.

Невеста!

Готическая фантастическая драма режиссера Мэгги Джилленгол, вдохновленная классическим мифом о Франкенштейне. События разворачиваются в 1930-х годах в Чикаго. Одинокий монстр Франкенштейна просит талантливую ученую Юфрониус создать для него спутницу. Для этого они выбирают убитую женщину. Но результаты шокируют обоих. Невеста не желает повиноваться воле своих создателей, а стремится жить по собственным правилам. Героиня оказывается в водовороте исторических событий и роковой любви, еще и привлекает внимание полиции. Главные роли в фильме сыграли Кристиан Бэйл и неутомимая Джесси Бакли.

Прыгуны

Анимационная приключенческая комедия от студии Pixar рассказывает о девушке, которая мечтает понять животных. Когда ученые изобретают технологию, позволяющую переносить человеческое сознание в гиперреалистичных роботов, студентка Мейбл решает воспользоваться шансом и "переселяется" в механического бобра. Под таким прикрытием она попадает в мир лесных жителей, знакомится с их привычками и проблемами и узнает об угрозе со стороны людей, которые хотят уничтожить их дом. Чтобы спасти лес, Мейбл придется объединить разных животных и научиться действовать вместе с ними.

Проект "Аве Мария"

Научно-фантастический триллер по роману автора "Марсианина" Энди Вира. Школьный учитель естественных наук Райленд Грейс (Райан Гослинг) неожиданно просыпается на космическом корабле вдали от Земли и не помнит, как туда попал. Постепенно он вспоминает, что участвует в миссии по спасению человечества, которое оказалось под угрозой катастрофы масштабов целой Вселенной. Но вдруг Райленд понимает, что не один ищет способа не дать звездам погаснуть – рядом с ним оказывается инопланетянин, который имеет такую же цель и стремится помочь. Смогут ли герои найти общий язык и добиться успеха?

Игра в прятки: Я иду искать

Продолжение черной комедии-триллера о смертельной игре в прятки. После событий первого фильма главная героиня по имени Грейс пытается начать новую жизнь, но прошлое снова настигает ее. Давние семейные традиции, связанные с жуткими ритуалами, снова заставляют героев играть в опасную игру, где ставка – жизни. Но на этот раз у нее будет напарница – ее собственная сестра Фейт, которая давно отдалилась, но теперь должна помочь Грейс выжить.

