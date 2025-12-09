Продолжение 'Рассказа служанки': когда выйдет сериал 'Заветы'. Первые кадры

Продолжение популярного сериала "Рассказ служанки" выйдет в эфир уже следующей весной. Стриминг Hulu уже назвал месяц, в котором состоится премьера, а также показал первые кадры из будущего драматического шоу.

Видео дня

Как пишет издание Deadline, первые серии сериала "Заветы" станут доступны на платформе в апреле. Основой станет одноименный роман Маргарет Этвуд, которая создала вселенную фундаменталистского ультрарелигиозного государства Гилеад.

Действие нового шоу будет развиваться через несколько лет после завершения "Рассказа служанки". Несмотря на частичную победу сопротивления, Гилеад продолжает свое существование на основе идеологии радикального христианского фундаментализма. В этих условиях взрослеет новое поколение женщин, которое не видело другой жизни.

Жизнь в Гилеаде – это все, что они когда-либо видели. Тем не менее, они сохранили стремление к свободе. Поэтому, столкнувшись с перспективой быть выданными замуж или жить жизнью служения, они начнут искать союзников – новых и старых – чтобы начать собственную борьбу за свободу и жизнь, которой они заслуживают.

В каст "Заветов" вошла одна из основных актрис "Рассказа служанки" – Энн Дауд вернется к роли тети Лидии. Кроме того, в сериале мы увидим Чейз Инфинити в роли Агнес, Люси Холлидей в роли Дейзи, Рован Бланчард в роли Шунамит, Маттеа Конфорти в роли Беки, а также Изольду Ардис, Шехину Мпумлвану и Бирву Пандью. А Элизабет Мосс, сыгравшая в оригинальном шоу Джун, станет одним из исполнительных продюсеров нового проекта.

Сериал был создан шоураннером и исполнительным продюсером Брюсом Миллером. Режиссером первых эпизодов станет Майк Бейкер. Производством "Заветов" занимается компания MGM Television.

Ранее OBOZ.UA публиковал график выхода серий 2 сезона сериала "Фолаут", который разочаровал его фанатов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.