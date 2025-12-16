'Фолаут 2': где и когда смотреть новый сезон и расписание выхода всех серий

Уже в среду, 17 декабря, стартует второй сезон успешного фантастического сериала от Amazon Prime Video "Фолаут". Шоу вернет зрителей во вселенную популярной постапокалиптической видеоигры и стриминг наконец представил график выхода его эпизодов.

Как пишет Beebom, фанатов ждет определенное разочарование. В отличие от первого сезона, который был опубликован весь одновременно, новые восемь эпизодов будут появляться на платформе по одному в неделю. Их будут публиковать по киевскому времени каждый четверг до 10 часов утра.

Исключение составляет первый эпизод, который незадолго до премьеры перенесли на 16 декабря (4 ночи 17 декабря по Киеву). Финал 2 сезона "Фолаут" покажут 4 февраля 2026 года.

По сюжету сериала, созданного по серии игр Fallout, девушка по имени Люси МакЛейн (Элла Пернелл) выходит из бункера Vault 33, где пряталась от ядерного апокалипсиса, и попадает в опустошенный мир, где пытается найти своего отца Хэнка Майклейна (Кайл Маклахлен). На своем пути она встречает мутанта Гуля, которого когда-то звали Купером Говардом (Уолтон Хоггинс) и члена воинственного Братства Стали Максимуса (Аарон Мотен).

Судя по трейлерам новой части, отношения этой троицы продолжат развиваться, а Гуль будет все глубже погружаться в поиски своего прошлого – он уверен, что его семья все еще жива. Ожидается, что сезон покажет как моральный выбор персонажей, так и влияние их решений на будущее: среди новых сюжетных линий – борьба за контроль над Нью-Вегасом и столкновение различных взглядов на то, каким должно быть выживание в Пустоши.

Новый трейлер уже дал фанатам первые взгляды на персонажей Кумейла Нанджиани и Маколея Калкина, хотя не раскрывает их ролей. Известно лишь, что персонаж Калкина будет иметь некую встречу с Легионом Цезаря, а персонаж Нанджиани будет связан с Братством Стали.

Напомним, что первый сезон "Фолаута", который вышел в 2024 году, стал значительным успехом для Amazon Prime Video. Критики хвалили воплощение постапокалиптической игровой вселенной и игру актеров. Шоу неожиданно сделало из Хоггинса настоящую звезду, хотя до этого он был скорее актером второстепенных и эпизодических ролей.

Расписание всех серий "Фолаут" 2 сезон

2 сезон, 1 серия: 16 декабря 2025 года (17 декабря по Киеву);

2 сезон, 2 серия: 24 декабря 2025 года;

2 сезон, 3 серия: 31 декабря 2025 года;

2 сезон, 4 серия: 7 января 2026 года;

2 сезон, 5 серия: 14 января 2026 года;

2 сезон, 6 серия: 21 января 2026 года;

2 сезон, 7 серия: 28 января 2026 года;

2 сезон, 8 серия: 4 февраля 2026 года.

Будет ли третий сезон сериала "Фолаут"

Amazon Prime Video еще задолго до премьеры 2 сезона продожил сериал "Фолаут" на 3 сезон. Ожидается, что съемки нового сезона начнутся же летом 2026 года.

