Премьера уже в следующем году: кто сыграет Арагорна в новой часть 'Властелина колец'

Одним из главных секретов будущего фильма "Властелин колец: Охота на Голума" было имя актера, который сыграет молодого Арагорна. В оригинальной трилогии эту роль исполнял Вигго Мортенсен, и вот наконец студия Warner Bros. раскрыла, кто станет его преемником.

Как пишет Variety, презентация будущего фильма состоялась на конвенции CinemaCon в Лас-Вегасе. Гостям мероприятия показали короткий тизер, в котором представили имена ключевых актеров ленты, премьера которой намечена на 17 декабря 2027 года.

Режиссером "Охоты на Голума" станет Энди Серкис, он же снова сыграет монстра из вселенной Джона Толкина. При этом он будет играть также персонажа Смеагола – хоббита, которого владение Кольцом Власти превратило в уродливого Голума. К своим легендарным ролям также вернутся Иен Маккеллен, который снова воплотит волшебника Гэндальфа, Элайджа Вуд, который вернется к роли отважного хоббита Фродо Бегинза и Ли Пейс – он снова наденет одежды короля эльфов Трандуила. Среди новичков во вселенной "Властелина колец" — Кейт Уинслет в роли Меригол и Лео Вудалл, который сыграет Гальварда.

Главным секретом, который раскрыли на презентации стало имя актера, которому досталась роль Странника – именно так называл себя Арагорн, когда скрывался от Саурона. Им стал ирландец Джейми Дорнан, наиболее известный по роли Кристиана Грея в фильме "Пятьдесят оттенков серого".

Сюжет ленты расскажет о поисках того самого искаженного хоббита в годы, предшествовавшие событиям первой части трилогии – "Братство кольца". Сценаристки оригинальной трилогии Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс объединились с Фиби Гиттинс и Арти Папагеоргиу для адаптации первоисточника Дж. Р. Р. Толкина.

Толкин написал трилогию "Властелин колец" в 1950-х годах после успеха "Хоббита" в 1937-м. Питер Джексон экранизировал "Властелина колец" в трех фильмах (2001, 2002 и 2003 годы), а позже превратил "Хоббита" в собственную кинотрилогию в 2012, 2013 и 2014 годах.

Оригинальные фильмы "Властелин колец" стали знаковыми достижениями в истории кино и технологий: суммарно они собрали в прокате почти 3 миллиарда долларов и завоевали 17 премий "Оскар". Третья часть, "Возвращение короля", в 2004 году получила награду за "Лучший фильм" и установила рекорд, забрав в общей сложности 11 статуэток. Работа Серкиса над образом Голума во втором и третьем фильмах стала настоящим прорывом в технологии захвата движения (motion capture), продемонстрировав инновационные цифровые эффекты от студии Weta Digital. Серкис также вернулся к этой роли в первом фильме о Хоббите в 2012 году.

New Line Cinema уже возвращалась к Средиземью в 2024 году, выпустив в прокат анимационную ленту "Властелин колец: Война рогиримов". В то же время компания Amazon-MGM адаптирует работы Толкина согласно собственному соглашению с наследниками автора, и сейчас готовит третий сезон сериала "Властелин колец: Кольца власти" для сервиса Amazon Prime.

