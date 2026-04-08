'Дьявол носит Prada 2': появился последний трейлер

Киностудия 20th Century Studios обнародовала окончательный трейлер сиквела "Дьявол носит Prada 2", премьера которого запланирована на 1 мая 2026 года. Новый видеоролик раскрывает свежие кадры из жизни легендарного журнала Runway и анонсирует возвращение любимых героев в современные реалии модной индустрии.

Зрители снова увидят непревзойденный актерский состав, который сделал оригинальную ленту феноменом поп-культуры. Выход фильма символично приурочен к началу мая, что совпадает с проведением престижного бала Met Gala. Это продолжение обещает стать главным кинособытием весны, возрождая атмосферу изысканного стиля и острых диалогов.

Главной сенсацией проекта стало возвращение всего основного актерского ансамбля: Мерил Стрип снова воплотит образ властной Миранды Пристли, а Энн Хэттэуэй и Эмили Блант вернутся к ролям Энди Сакс и Эмили Чарльтон.

К ним присоединился и Стэнли Туччи, чей персонаж Найджел Киплинг стал частью идентичности первого фильма. Трейлер демонстрирует, что герои сохранили свой фирменный стиль – на кадрах можно увидеть Миранду, эффектно выходящую из вертолета, и Энди, которая сопровождает свою бывшую наставницу.

Над созданием второй части работала та же творческая команда, что и два десятилетия назад. Режиссер Дэвид Френкель и сценаристка Алин Брош МакКенна снова объединили усилия, чтобы адаптировать историю к требованиям 2026 года. Кроме знакомых лиц, каст пополнился новыми именами, среди которых Кеннет Брана, Люси Лью и Симона Эшли, что придаст сюжету свежей динамики.

Сюжет разворачивается на знакомых улицах Нью-Йорка, где офисы Runway остаются эпицентром модных интриг. Судя по обнародованным кадрам, фильм сохранит эстетику роскоши: дорогие автомобили, стильные солнцезащитные очки и изысканные костюмы снова станут визитной карточкой ленты. Несмотря на то, что оригинал считается непревзойденным по количеству цитат, создатели сиквела уверены, что новая история найдет отклик у современного поколения.

Продюсером картины выступила Венди Файнерман, которая в свое время поверила в успех первой экранизации романа Лорен Вайсбергер. Ожидается, что "Дьявол носит Prada 2" станет эксклюзивной театральной премьерой, даря поклонникам возможность вновь окунуться в мир, где "миллионы девушек готовы убить за эту работу".

"Дьявол носит Prada" (2006) – комедийная драма режиссера Дэвида Френкеля, основанная на одноименном романе Лорен Вайсбергер. Фильм рассказывает о выпускнице колледжа Энди Сакс, которая становится младшей ассистенткой всесильной и деспотичной главного редактора модного журнала Миранды Пристли. Лента получила огромный коммерческий успех, заработав более 326 миллионов долларов в мировом прокате, а Мерил Стрип за роль Миранды была номинирована на премию "Оскар".

OBOZ.UA писал ранее, что во втором фильме "Дьявол носит Prada" сыграет звезда "Бриджертонов".

