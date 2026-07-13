Покажут невиданные архивы: вышел полный трейлер фильма "Кузьма: Страшно веселый"

Музыканту Андрею Кузьменко, более известному как Кузьма Скрябин, в августе этого года должно было исполниться 58 лет. Ко дню его рождения в кинотеатрах Украины выйдет документальный фильм "Кузьма: Страшно веселый", посвященный его творчеству и личности.

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Накануне премьеры, запланированной на 13 августа, компания-прокатчик B&H Film Distribution Company опубликовала трейлер фильма. Помимо Украины, показы состоятся еще в 20 странах.

"Кузьма был одним из тех, кто сформировал современное украинское медиапространство – через песни, телевидение, книги и откровенные разговоры со своей аудиторией. Он не боялся быть неудобным, не стремился нравиться всем и всегда был близок к народу. Его юмор был не только способом рассмешить – он помогал говорить о сложном просто, а многие его мысли и сегодня звучат актуально", – говорят создатели фильма.

Над фильмом "Кузьма: Страшно веселый" работала студия Knife! Films, известная документальными проектами "Яремчук: Несравненный мир красоты" и "Океан Эльзы: Наблюдение за штормом". Для создания своей новой работы режиссер Артем Григорян вместе с командой проанализировал около 400 часов видео- и аудиоматериалов и просмотрел более 22 тысяч фотографий. Продюсированием документального фильма Григорян занимался вместе с Максимом Сердюком.

Кузьма Скрябин был основателем и фронтменом группы "Скрябин", которая возникла в Новояворовске Львовской области в 1989 году. Помимо занятий музыкой, он также работал телеведущим, снимался в кино и писал книги. Его роман "Я, Победа и Берлин" был экранизирован в 2024 году. Музыкант погиб в ДТП 2 февраля 2015 года в возрасте 46 лет.

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