Осталось совсем немного: вышел финальный трейлер нашумевшей «Одиссеи» Нолана

До премьеры нового блокбастера Кристофера Нолана "Одиссея" осталось две недели. Чтобы подогреть интерес публики к масштабной экранизации поэмы древнегреческого автора Гомера, студия Universal Pictures выпустила еще один, финальный трейлер будущего фильма.

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Ролик позволяет по-новому взглянуть на звездный актерский состав, который перенесет гомеровскую сагу на большие экраны. В этой громкой адаптации роль Одиссея исполнил Мэтт Деймон, а компанию ему составил впечатляющий ансамбль актёров, среди которых Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон, Лупита Нионго (в двойной роли) и многие другие. В украинский прокат фильм выйдет 16 июля.

Значительное внимание в новом трейлере уделено главному антагонисту фильма — Антиносу в исполнении Роберта Паттинсона. Он сыграл вожака ухажеров, соревнующихся за руку жены Одиссея Пенелопы (Хэттауэй), пока сам герой пытается вернуться домой на Итаку. В одном из кадров Антиной насмехается над сыном Одиссея, Телемахом (Холланд), бросая ему: "Ты скучаешь по папочке, которого даже не знал". Трейлер достигает драматической кульминации, когда Одиссей заявляет: "Я бросаю вызов богам", — и вынужден тайно проникнуть в собственный дворец, чтобы вернуть свою власть.

Как пишет издание Moviweb, этот трейлер является частью финального маркетингового периода "Одиссеи". Universal Pictures уже не первый месяц подогревает интерес к своему высокобюджетному блокбастеру. Пролог к эпосу показали в кинотеатрах в декабре, и в том же месяце дебютировал первый трейлер. Тизер побил рекорды, собрав более 121,4 миллиона просмотров на различных социальных платформах за первые 24 часа. Он также обеспечил студии самый масштабный суточный запуск трейлера в её истории, побив предыдущий рекорд, принадлежавший фэнтезийному мюзиклу "Wicked: Волшебница. Часть вторая" с 113 миллионами просмотров.

Тем не менее, пойдя на редкий для киноиндустрии шаг, Universal подтвердила, что "Одиссея" обойдёт предварительные дорелизные показы для лидеров мнения и блогеров, которые обычно запускают "сарафанное радио". Вместо этого фильм покажут только критикам после мировой премьеры, которая состоится в Лондоне 6 июля 2026 года. Такое изменение стандартной стратегии релиза, которой обычно придерживаются студии, позволит сохранить абсолютную тайну вокруг сюжета и защитить уникальный кинотеатральный опыт для тех, кто покупает билет. В промокампании фильма намеренно скрыли самые фантастические элементы этого масштабного путешествия, чтобы сохранить интригу для зрителей, которые придут посмотреть фильм на большом экране.

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