От ужасов до анимационной комедии: 7 лучших кинопремьер мая, которые стоит посмотреть

Май 2025 года стал действительно насыщенным для киноманов, ведь в этом месяце состоялись премьеры многих долгожданных фильмов. На экраны вышли как хорроры, от которых кровь стынет в жилах, так и более легкие и веселые анимационные проекты, поэтому даже самые требовательные зрители смогут найти ленту, которая придется им по душе.

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Так любители культового боевика "Миссия невыполнима" наконец-то могут увидеть новую часть франшизы, а поклонники голубого инопланетянина Стича узнать больше о его приключениях. OBOZ.UA расскажет о семи лучших киноновинках.

"Громовержцы"

Сюжет американского фильма от студии Marvel развивается вокруг нестандартной команды супергероев, а точнее антигероев: Елены Беловой, Баки Барнса, Красного Защитника, Призрака, Таскмастера и Джони Уокера. Их собирает вместе правительство США, чтобы поручить выполнение секретной миссии. Антигерои осознают, что от их слаженной работы и усилий зависит судьба человечества, поэтому делают все возможное, чтобы научиться сотрудничать и мирно решать конфликты. Во время выполнения опасного задания они сталкиваются со многими препятствиями, в частности с самыми темными аспектами собственного прошлого.

"Миссия невыполнима: Финальная расплата"

Восьмая часть культовой франшизы является продолжением истории агента секретной службы Итана Ханта, который специализируется на выполнении невозможных миссий. На этот раз ему придется столкнуться с самым тяжелым испытанием – навсегда уничтожить искусственный интеллект, который способен изменить существующий порядок в мире.

"Пункт назначения: Родовое проклятие"

Шестой фильм популярной хоррор франшизы "Пункт назначения" вернулся на экраны, чтобы раскрыть очередную жуткую историю персонажа, который борется со смертью. На этот раз в центре сюжета оказывается студентка колледжа Стефани, которая страдает от ночных кошмаров. Во сне девушка подробно видит, как погибла вся ее семья. Для того, чтобы навсегда избавиться от таких видений, она решает вернуться домой, чтобы найти того, кто ей в этом поможет.

"Лило и Стич"

Кинокартина, снятая компаниями Walt Disney Pictures и Rideback, стала ремейком оригинального анимационного фильма "Лило и Стич", вышедшего на экраны в 2002-м. В центре сюжета 6-летняя девочка Лило, которая постоянно испытывает одиночество. После смерти родителей она живет со старшей сестрой Нани, однако однажды ее скучная жизнь кардинально меняется. Лило нашла себе необычного друга – инопланетянина Стича, который сбежал от создателей и оказался на Гавайях. Вместе они исследуют, что означает понятие семья и пытаются избавиться от преследователей.

"Спеши в завтра"

Эта лента точно придется по душе любителям жутких сюжетов. Фильм раскрывает историю музыканта, который длительное время страдает бессонницей, поэтому постоянно чувствует себя уставшим и истощенным. Во время одного из концертов он встречает тайную незнакомку, которая окончательно стирает грань между реальностью и кошмарами, а также заставляет сомневаться во всем, что герой знал раньше.

"Кровавая тайна"

17-летняя девушка Гретхен без сильного энтузиазма отправляется из Америки в курортный городок в немецких Альпах вместе с отцом и его новой семьей. Однако едва ли не сразу по прибытии на новое место героиня понимает, что с ним что-то не так. Там постоянно происходят мистические события, поэтому она решает самостоятельно выяснить, что скрывает их новый дом, но сама оказывается в серьезной опасности.

"Кухня"

Фильм рассказывает о жизни работников элитного ресторана в Нью-Йорке – The Grill. Абсолютно все сотрудники заведения, так же как и его владельцы, ежедневно должны решать личные жизненные проблемы и сталкиваться с вызовами. В ленте кухня становится своеобразным символом единения и борьбы за лучшее будущее.

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