'20 дней в Мариуполе' получил награду BAFTA, у 'Барби' – ни одной статуэтки. Полный список победителей премии

В ночь с 18 на 19 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне Британская академия кино и телевизионных искусств объявила победителей премии BAFTA. Документальная лента "20 дней в Мариуполе " украинского режиссера и видеографа Мстислава Чернова стала лучшей в своей категории.

Бесспорным триумфатором тем временем стал фильм "Оппенгеймер", а вот его главный конкурент "Барби" не получил статуэтки ни в одной из номинаций. OBOZ.UA собрал в материале список всех победителей престижной премии.

Лучший фильм – "Оппенгеймер"

Лучший британский фильм – "Зона интереса"

Лучший режиссер – Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

Лучший актер – Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")

Лучшая актриса — Эмма Стоун ("Бедняжные создания")

Лучшая мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший ("Оппенгеймер")

Лучшая женская роль второго плана – Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения"

Лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво"

Лучший анимационный фильм – "Мальчик и птица"

Лучшая музыка к фильму – "Оппенгеймер"

Лучшие визуальные эффекты – "Бедные создания"

Лучший неанглоязычный фильм – "Зона интереса"

Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе"

Лучшая операторская работа – "Оппенгеймер"

Лучший монтаж – "Оппенгеймер"

Напомним, 23 января Академия кинематографических искусств и наук объявила претендентов на победу в престижной церемонии "Оскар-2024". За место также соперничала украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова, которая попала в шортлисты обеих номинаций, на которые подавалась. Список всех номинантов смотрите в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, в ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США, состоялась 81 церемония награждения престижной премии "Золотой глобус ", которую называют репетицией "Оскара". О победителях можно узнать здесь.

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