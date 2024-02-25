Объявлены победители премии Гильдии киноактеров США: 'Оппенгеймер' снова всех обошел. Полный список триумфаторов

В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 30-я церемония награждения премии Гильдии киноактеров США. Престижные статуэтки вручали тем актерам и актрисам, которые в 2023 году запомнились наиболее значимыми ролями в фильмах и сериалах, уже успевшими стать культовыми.

Кинолента об "отце" атомной бомбы "Оппенгеймер" в который раз обошла всех своих конкурентов по количеству наград, как это было и на предыдущих премиях, в том числе "Золотой глобус" и BAFTA. OBOZ.UA тем временем предлагает ознакомиться с полным списком нынешних триумфаторов Гильдии киноактеров США.

Актерский состав в драматическом сериале – "Наследники"

Актерский состав в игровом кино – "Оппенгеймер"

Актерский состав в комедийном сериале – "Медведь"

Мужская роль – Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Мужская роль второго плана – Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"

Актер в драматическом сериале – Педро Паскаль, "Последние из нас"

Актер в мини-сериале – Стивен Эн, "Говяжье"

Актер в комедийном сериале – Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

Женская роль – Лили Глэдстон, "Убийцы цветочной луны"

Женская роль второго плана – Да'Вайн Джой Рэндольф, "Оставленные"

Актриса в драматическом сериале – Элизабет Дебики, "Корона"

Актриса в мини-сериале – Али Вонг, "Говядина"

Актриса в комедийном сериале – Айо Эдебири, "Медведь"

Как писал OBOZ.UA, в ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США, состоялась 81 церемония награждения престижной премии "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара". О победителях можно узнать здесь.

А в ночь с 18 на 19 февраля в Королевском фестивальном зале в Лондоне Британская академия кино и телевизионных искусств объявила победителей премии BAFTA. Документальная лента "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера и видеографа Мстислава Чернова стала лучшей в своей категории. Кто еще получил желаемые статуэтки – читайте по ссылке.

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