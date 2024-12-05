Инсайдеры назвали имя актера, которому предложили роль Северуса Снейпа в сериале 'Гарри Поттер'

Телеканал HBO, работающий над сериалом о Гарри Поттере, ведет переговоры с претендентом на роль профессора Северуса Снейпа. Создатели многосерийного фильма видят в британском актере Папа Эссиеду лучшую кандидатуру, которая сможет достойно сыграть загадочного колдуна на экране.

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Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Источники говорят, что звезде уже предложили эту роль. Снейп – зловеще умный и непринужденно жестокий мастер зелья из Хогвартса, который является главным антагонистом истории в первом сезоне сериала, основанного на дебютном романе писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень", вышедшего в 1997 году. Эту роль в восьми фильмах студии Warner Bros. сыграл ныне покойный Алан Рикман.

Пока ни один актер не был официально приглашен присоединиться к новому проекту HBO, премьера которого запланирована на 2026 год. Несмотря на это, между фанатами вселенной о Гарри Поттере не утихают предположения, кто смог бы сыграть уже знакомых персонажей. В частности, поттероманы хотели бы увидеть оскароносного актера Киллиана Мерфи в роли Волан-де-Морта, однако желания поклонников не соответствуют действительности, добавляют источники.

Если же Эссиеду получит роль Снейпа, это будет означать выполнение обещания HBO о том, что сериал будет иметь разнообразный актерский состав. Ранее фильмы критиковали за то, что среди главных актеров было мало темнокожих. В заявлении по поводу кастинга Эссиеду создатели шоу сказали: "Мы понимаем, что такой громкий сериал вызовет много слухов и спекуляций. Поскольку мы проходим через препродакшн, мы будем подтверждать детали только тогда, когда завершим заключение сделок".

34-летний Папа Эссиеду начал свою карьеру в Королевской шекспировской компании, где играл главную роль в постановках "Гамлета" и "Короля Лира". С тех пор он сыграл роли в фильмах "Убийство в Восточном экспрессе" и "Люди", а также в сериалах "Банды Лондона", "Проект Лазарь" и эпизоде "Черного зеркала" под названием "Демон 79". Его прорывом стала роль в мини-сериале "Я могу тебя уничтожить" на канале HBO, за которую он был номинирован на премию "Эмми" в прайм-тайм и премию Британской телевизионной академии.

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