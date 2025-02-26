В сериале о Гарри Поттере появился первый утвержденный актер: какую роль получил 79-летний Джон Литгоу

79-летний голливудский актер Джон Литгоу официально подтвердил, что получил роль Альбуса Дамблдора в предстоящем сериале о Гарри Поттере, который готовит HBO. Это делает его первым утвержденным актером в новом проекте.

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Ранее сообщалось, что Литгоу ведет финальные переговоры, а представители студии воздерживаются от комментариев. Однако в разговоре со ScreenRant актер признался, что уже согласился на роль.

"Это стало для меня полной неожиданностью. Мне только что позвонили с кинофестиваля "Санденс" и предложили сняться в еще одном фильме, и это было нелегкое решение, потому что, боюсь, оно определит для меня последнюю главу моей жизни. Но я очень взволнован. Некоторые замечательные люди возвращаются к Гарри Поттеру. Вот почему это было столь трудное решение. Мне будет около 87 лет на вечеринке по случаю завершения, но я сказал "да", – отметил Джон Литгоу.

HBO пока не подтвердил подписание контракта, отмечая, что сериал находится на этапе препродакшна, а детали будут раскрыты позже. В то же время релиз запланирован на конец 2026-го или начало 2027-го, а съемки должны стартовать летом 2025-го на студии Warner Bros. в Великобритании.

Кто такой Джон Литгоу

Джон Литгоу – 79-летний американский актер, известный своими ролями в кино, театре и телевидении. Он номинировался на премию "Оскар", имеет четыре награды "Эмми" и "Золотой глобус". Его знаковыми работами стали киноленты "Мир за Гарпом" и "Язык нежности". На телевидении Литгоу стал культовой фигурой благодаря комедийному сериалу "Третья планета от Солнца".

Что известно о предстоящем сериале

HBO анонсировали проект в 2023 году как "верную адаптацию" книг Джоан Роулинг. Над сериалом работают шоуранер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.

Кастинг на главные роли продолжается. В частности, на роль Северуса Снейпа претендует Паапа Эссиеду. А вот кто сыграет Гарри, Гермиону и Рона – пока остается тайной. Известно также, что сериал рассчитан на десять лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезде "Гарри Поттера", сыгравшему Рона Уизли, вынесли приговор за неуплату налогов. Актер годами избегал платежей, а свой штраф должен был возместить еще в 2019 году.

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