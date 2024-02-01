Фанаты 'Друзей' назвали 'самые жуткие' пары в сериале: один был преподавателем, второй – видел, как его возлюбленная росла

Ситком "Друзья", что впервые вышел на экраны в 1994 году и транслировался10 лет, запомнился многим зрителям не только романтическими перипетиями между главными героями, но и кратковременными романами Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтью Перри, Дэвида Швиммера и Мэтта ЛеБлана.

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В последнее время в сети начали активно обсуждать, насколько некорректными и "жуткими" были некоторые сцены. В частности те, которые касались романов Моники, Росса и Рэйчел с их экранными партнерами, пишет Metro.

Особого внимания удостоились эпизоды 6-го сезона, где появился Брюс Уиллис в роли Пола Стивенса, чья дочь Элизабет была студенткой и девушкой Росса. Зрителей смутило, что в сериале отношения преподавателя и молодой девушки с 12-летней разницей в возрасте допустили и выставили вполне нормальными.

'Мне понравилось участие Брюса Уиллиса в сериале, но сюжетная линия с Элизабет для Росса была странной и жуткой. И неуместной. Его следовало бы уволить за это", – поделился один из фанатов сериала.

Другой роман, который показался зрителям аморальным – отношения Моники с Ричардом, который был на 21 год старше героини. В ситкоме довольно понятно описали, что она буквально росла на глазах у друга своего отца, но он смог проникнуться романтическими чувствами к Монике.

В конце концов они разошлись, но только потому, что герой не захотел иметь общих детей с младшей избранницей, хотя позже и передумал.

"Люди, отстаивающие Ричарда, меня очень раздражают. У него дочь, ровесница Моники, и он видел, как Моника взрослеет. Он почти что дядя. Если не считаться с разницей в возрасте, это очень неприятно", – высказались в сети.

Последняя пара, не вызывавшая у зрителей теплых чувств, это Рэйчел и Пол (тот самый отец Элизабет). По сюжету они столкнулись с более чем 10-летней разницей в возрасте.

И хотя эти чувства вызывали у зрителей меньше вопросов, атмосфера на экране была довольно неловкой.

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