Обогнал 'Разрыв' и 'Теда Лассо': новый сериал стал хитом Apple TV

Стриминговая платформа Apple TV похвасталась, что в ее каталоге появился новый ключевой хитовый сериал. Новинка от сценариста Винса Гиллигана "Единственная" (также известная по оригинальному названию "Плюрибус") стала шоу с наибольшим количеством просмотров на стриминге.

Об этом Apple TV объявило в своих соцсетях, опубликовав ролик с фрагментом последней опубликованной на сегодня серии. В нем главная героиня шоу зажигает фейерверк, берет банку пива и начинает весело петь. Далее появляется титр: "Единственная" – самое популярное по просмотрам шоу в истории Apple TV". А подпись в посте на платформе Х подтверждает это словами: "Это официально, Кэрол".

Таким образом, "Единственная" обошла такие шоу, как "Разрыв", "Тед Лассо" или "Медленные лошади". Хотя никаких цифр в подтверждение стриминг не предоставил.

"Единственная" ("Плюрибус") – это научно-фантастический драматический сериал, стремительно получивший популярность благодаря своему нетривиальному взгляду на будущее. В центре его сюжета находится писательница по имени Кэрол Стурка. Она является единственным человеком, которого обошел загадочный "вирус счастья". Неизвестная болезнь превратила всех вокруг в бездумно довольных жизнью существ. Пока все ей улыбаются и пытаются угодить, Кэрол остается мрачной и сопротивляется этому влиянию.

Автором сериала является сценарист Винс Гиллиган, который работал над такими безусловными хитами, как "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". На главную роль он позвал актрису Рэй Сигорн, с которой работал над "Лучше звоните Солу".

Сейчас сериал "Единственная" ("Плюрибус") все еще находится в стадии показа. Apple TV выбрало для него формат еженедельного выхода эпизодов. Из девяти запланированных серий пока вышли восемь и еще одна должна стать доступной 26 декабря. Платформа уже объявила о продлении сериала на второй сезон.

