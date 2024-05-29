О мести оккупантам: названа дата премьеры украинского хоррора 'Конотопская ведьма', сценарий к которому написал автор 'Мавки'

Долгожданный украинский хоррор "Конотопская ведьма" выйдет на экраны перед Днем Независимости Украины, 22 августа. История о мести украинки со сверхчеловеческими способностями оккупантам за смерть любимого была написана сценаристом Ярославом Войцешеком, работавшим над очень успешным мультфильмом "Мавка".

Созданием фильма занимается FILM.UA. Как сообщили в Facebook, в будущем зрителей ждут еще больше фильмов в жутком стиле.

"Фильм-месть "Конотопская ведьма" выходит в прокат ко Дню Независимости. Это первая лента из будущей линейки ужасов FILM.UA Group, вдохновленных героинями с мифологическим бекграундом, преодолевающим зло на фоне современных событий. Предупреждение: фильм содержит сцены насильственной и мученической смерти оккупантов — успейте насладиться на большом экране. Зло будет наказано", – подчеркнула кинокоманда.

В мистической ленте снялись: воплотившая ведьму Татьяна Малкова, секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк, белорусский актер Павел Вишняков, для которого "Конотопская ведьма" станет ожидаемым возвращением на экраны, Елена Хохлаткина, Иван Шаран, Ярослав Шахторин, Артем Сагитов, Сергей Сосновцев и другие.

В основе истории лежат легенды о конотопских ведьмах, которыми в частности пугали российских оккупантов в 2022 году.

Одна из таких украинок отреклась от своих сил, влюбившись в парня, но их история имела несчастный конец – жестокие палачи убили украинца и разозлили его избранницу. Эмоции отчаяния и желание отомстить талантливая команда попыталась передать через экран.

"Конотопская ведьма" – фильм-посвящение всем украинским женщинам, имеющим внутреннюю силу переживать те страшные события, которые сейчас подстерегают их на каждом шагу.

Ранее OBOZ.UA писал, что очередь за билетами на "Конотопскую ведьму" в Киеве растянулась на сотни метров. Это одно из самых популярных шоу в театре.

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