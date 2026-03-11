Будут ли снимать 'Аватар 4': Кэмерон дал ответ

Несмотря на то, что франшиза Джеймса Кэмерона "Аватар" насчитывает всего три фильма, она входит в список самых прибыльных в истории кино – первые две части собрали в прокате более двух миллиардов долларов каждая. Тем не менее судьба продолжения истории жителей планеты Пандора оказалась под вопросом.

Как пишет издание ITC, недавний отчет показал, что триквел "Аватар: Огонь и пепел" заработал в общей сложности 1,45 миллиарда долларов. Однако даже этой астрономической суммы все равно оказалось недостаточно, чтобы полностью покрыть расходы на производство ленты. К тому же кассовые сборы третьей части оказались почти на миллиард меньше, чем у сиквела "Аватар: Путь воды" (2,32 млрд долл.) и почти вдвое меньше, чем у оригинальной ленты, которая заработала рекордные 2,92 млрд долл.

Несмотря на то, что зрительский интерес к приключениям на Пандоре падает, режиссер всех трех частей Джеймс Кэмерон недавно заявил, что работа над фильмом Avatar 4 все еще рассматривается как реальная перспектива. Как сообщило издание Screen Rant, об этом он сказал во время недавнего вручения премии "Сатурн". По словам режиссера, он еще не определился, возьмется ли за работу над продолжением, однако добавил, что это "вполне возможно". В любом случае, для принятия окончательного решения авторы учтут мнение аудитории.

Режиссер также пояснил, что современная киноиндустрия переживает непростые времена, а создание третьей части требовало огромных финансовых вложений. Поэтому команда должна найти способ сделать следующие фильмы менее затратными, если серию планируют продолжать.

Между тем зрители оказались не слишком впечатлены фильмом "Аватар: Огонь и пепел". Основная критика касалась того, что фильм слишком напоминает "Путь воды". Зрители обращали внимание на похожие сюжетные ходы и кульминационные сцены, которые выглядели слишком предсказуемыми.

Сначала компания The Walt Disney Company планировала выпустить еще две части франшизы — примерно в 2029 и 2031 годах. Однако на сегодня студия не имеет жестких контрактных обязательств по их производству. Если четвертый фильм все же появится по предыдущему графику, между ним и предыдущей частью пройдет всего четыре года. Некоторые считают, что такого промежутка может быть мало, чтобы франшиза "отдохнула", а интерес зрителей снова возрос. К тому же самому Кэмерону на тот момент исполнится 75 лет, и, по мнению части экспертов, он мог бы посвятить время другим творческим идеям.

Ранее режиссер говорил, что "Аватар 4" и "Аватар 5" должны составлять единую историю. В актерский состав также планировали пригласить Мишель Ео, которая должна была сыграть персонажку из народа На'ви по имени Пакту'эйлат.

Впрочем, если студия все же откажется от планов снимать эти продолжения, Камерон рассматривает и другие способы завершить историю. Среди них – специальная конференция, на которой он перескажет задуманный сюжет устно, или выпуск книги.

