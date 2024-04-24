Одно из лучших детективных шоу XX века появилось на Netflix: о чем 'Жизнь на Марсе', которое рекомендуют к просмотру все критики

На стриминговой платформе Netflix появился культовый британский сериал "Жизнь на Марсе". Его называют одним из лучших детективных шоу 21 века.

Драма имеет 100-процентный рейтинг на сайте Rotten Tomatoes. Об этом сообщает Joe.

Сериал рассказывает о Сэме Тайлере (Джон Симм), полицейском из Манчестера, который просыпается после автомобильной аварии и обнаруживает, что совершил путешествие во времени с 2006-го в 1973 год, где он работает на той же работе в том же месте под командованием старшего инспектора. Джин Хант (Филипп Гленнистер) пытается разгадать тайну того, что с ним произошло.

Шоу от BBC транслировалось всего два сезона (второй сезон назывался "Пепел к пепле" в честь другой песни Дэвида Боуи), но до сих пор пользуется популярностью среди критиков. Однако падение его рейтингов на момент съемок стало судьбоносным для сериала. Даже восстановление третьего сезона в прошлом году было отменено по финансовым причинам, поэтому, похоже, зрители могут никогда не увидеть новые эпизоды.

Несмотря на это, первые два сезона достойны внимания, и они получили высокую оценку, особенно за нетрадиционный формат криминального шоу, интригующее сочетание криминальных, драматических, сверхъестественных и исторических жанров, а также отличный актерский состав.

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