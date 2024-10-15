Ни один не снят в XXI веке: названы топ-10 самых страшных фильмов в истории

Американский развлекательный журнал Variety назвал самые страшные фильмы в истории. Их то и дело обожают просматривать фанаты фильмов ужасов, и не зря, ведь каждая из кинокартин достойна внимания. Что интересно, большинство из выбранных лент было снято еще в XX веке, то есть до 2001 года, а вот с 2020-х годов в рейтинг не попало ни одной.

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Издание в общей сложности собрало 100 лучших фильмов ужасов в истории, но OBOZ.UA расскажет о десятке лучших. Все они помогут создать атмосферу Хэллоуина незадолго до праздника.

"Составляя список самых высоких достижений жанра, мы рассмотрели все – от интеллектуального до низкопробного, от чистого шика до Гичкока, уходя корнями в начало кинематографа. Ну, может, не совсем до начала", – прокомментировали в Variety.

10. "Керри" (1976)

"Керри" – это культовый фильм ужасов, снятый по одноименному роману Стивена Кинга. В центре сюжета – застенчивая старшеклассница Керри Уайт, которая из-за постоянных издевательств одноклассников и тиранической матери открывает в себе телекинетические способности. Ее сила становится неконтролируемой, когда над ней жестоко шутят на школьном балу.

9. "Сало: 120 дней Содома" (1975)

События происходят во время Второй мировой войны в Италии, где группа фашистов похищает молодых людей и подвергает их жестоким пыткам и унижениям. Из-за своих откровенных сцен кино вызвало огромный скандал не только в Италии, но и во всей Европе.

8. "Франкенштейн" (1931)

Этот фильм стал иконой жанра ужасов. Он рассказывает историю молодого ученого Генри Франкенштейна, мечтающего создать жизнь из мертвых тел. Он оживляет свое творение, но результат оказывается не таким, как он ожидал. Созданное чудовище, поначалу не понимающее своей природы, становится жертвой страха и непонимания со стороны людей.

7. "Кинопроба" (1999)

"Кинопроба" – это японский психологический триллер, сюжет которого рассказывает о вдовце Сигехаре, который после долгого времени одиночества решает найти новую жену. Его друг организует фиктивные "кинопробы", на которых они отбирают женщину. Сигехару восхищается тихой и загадочной Асамой, но за ее невинным видом скрыта жуткая и опасная правда.

6. "Ночь живых мертвецов" (1968)

"Ночь живых мертвецов" стала основателем фильмов о зомби. В центре сюжета – группа людей, которые прячутся в отдаленном доме, пытаясь выжить во время нашествия поднимающихся из могил живых мертвецов. Хаос, паника и взаимное недоверие внутри группы становятся не меньшей угрозой, чем зомби за стенами.

5. "Ребенок Розмари" (1968)

Лента рассказывает о молодой Розмари Вудхаус, переезжающей с мужем в новую квартиру в Нью-Йорке. После того как она забеременела при загадочных обстоятельствах, женщина начинает подозревать, что ее соседи и даже собственный муж причастны к зловещему культу, который хочет использовать ее ребенка для темных ритуалов.

4. "Челюсти" (1975)

"Челюсти" – это культовый триллер режиссера Стивена Спилберга, который стал первым настоящим блокбастером. События разворачиваются на маленьком курортном острове, где огромная белая акула начинает терроризировать местных жителей и туристов. Полицейский Мартин Броди, вместе с биологом и охотником на акул, отправляется на рискованную охоту, чтобы остановить хищника.

3. "Психо" (1960)

Сюжет разворачивается вокруг Мэрион Крейн, убегающей после кражи денег и останавливающейся в тихом мотеле, принадлежащем загадочному Норману Бейтсу. Ее исчезновение приводит к событиям, раскрывающим тайны Нормана и его недвижимости. Фильм знаменит своей неожиданной развязкой и легендарной сценой в душе, ставшей одной из самых известных в истории кино.

2. "Экзорцист" (1973)

Главная героиня, девочка Риган, начинает проявлять странное и опасное поведение после того, как в нее внушается демоническая сила. Поэтому отчаянная мать обращается к двум священникам, чтобы провести обряд экзорцизма и изгнать демона из тела ее дочери.

1. "Техасская резня бензопилой" (1974)

Сюжет "Техасской резни бензопилой" рассказывает о группе молодых друзей, которые отправляются на отдаленную ферму в Техасе и становятся жертвами семьи каннибалов с правителем, использующим бензопилу как свое оружие.

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