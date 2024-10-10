'Семейка Аддамс' воссоединилась: как изменились актеры культового фильма за 33 года. Фото

Актерский состав культового фильма "Семейка Аддамс" воссоединился после 33 лет с момента премьеры. Кристина Риччи (Венздей Аддамс), Анжелика Хьюстон (Мортиша Аддамс), Кристофер Ллойд (дядя Фестер), Джимми Воркман (Пагсли Аддамс) и Карел Струйкен (дворецкий Ларч) собрались на фестивале комиксов Comic Con в Лос-Анджелесе, чтобы поделиться воспоминаниями о ленте 90-х годов.

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Среди актеров, к сожалению, не было Рауля Хулии, исполнившего роль отца семейства Гомеса. Знаменитость скончался в 1994 году от инсульта, пишет Entertaiment Weekly. Коллеги актера рассказали о работе с ним на съемочной площадке.

Хьюстон отметила его профессионализм и умение поднимать всем настроение. "Он был идеальным джентльменом, – говорит актриса. – Он всегда приходил на площадку первым и уходил последним. Он был отличным танцором".

Сегодня персонажи "Семейки Аддамс" переживают новое возрождение благодаря сериалу "Венздей" от Netflix, в котором главную роль исполняет Дженна Ортега. Раньше же ее играла Кристина Риччи.

"Семейка Аддамс" 1991 года рассказывает о жуткой семье, которую создал мультипликатор Чарльз Аддамс. В центре сюжета исчезнувший дядя Фестер, который появляется в жизни родственников после 25 лет отсутствия. На самом деле – это мошенник, который пытается украсть состояние багатой семьи.

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