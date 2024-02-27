'Дюна: Часть вторая' поразила кинокритиков: фильм уже назвали шедевром и более успешным, чем 'Аватар'

В сети появились первые отзывы на научно-фантастический фильм "Дюна: Часть вторая", премьера которого в Украине состоится 29 февраля 2024 года. Кинолента понравилась обществу так, что получила звание шедевра, даже превзошедшего "Аватара". Впрочем, без критики не обошлось – для поклонников непринужденного кино, вторая часть "Дюны" показалась слишком политической.

На специализированном сайте для кинокритиков Rotten Tomatos на момент написания новости "Дюна: Часть вторая" получила 97% одобрительных отзывов. Как утверждает Forbes, кинокартина имеет одну из лучших оценок на научно-фантастические фильмы за очень долгое время.

Во второй части истории о мифическом путешествии Пола Атрида, которого играет Тимоти Шаламе, режиссер Дени Вильнев изобразил поход колоданцев войной на заговорщиков – барона Дома Харконненов и его племянника – уничтоживших его семью. Через возможность Пола видеть будущее, сыну герцога Лето придется выбирать меньшее зло между любовью всей жизни, Чани, которую играет актриса Зендая, и спасением Вселенной от уничтожения.

На Rotten Tomatoes среди 156 отзывов всего лишь 4 из них получили отметку "ужасающе". Это свидетельствует о безумном успехе киноленты, который превзошел даже "Аватара", имеющий 82% одобрительных отметок.

"Технически это феноменально. А то, что в нем изображено, действительно эпическое и заставило меня оценить этот мир и погрузиться в него больше, чем в первом фильме", "Дени Вильнев создает масштабное, эпическое научно-фантастическое зрелище с Дюной", ". ..она не похожа ни на что, что мы видели раньше, но в то же время хорошо знакома", "Со времен фильмов "Властелин колец" не было чего-то такого преданного своему уникальному видению, такого дерзкого и такого красивого", – делились впечатлениями зрители.

Журналисты San Francisco Chronicle утверждают, что отснятая дилогия фильмов "Дюна" является политической и ярко описывает реальную Холодную войну 1947 – 1991 годов. "Действительно, "Дюна: Часть вторая" так же удручает, как просмотр новостей, но это не делает ее актуальной, потому что это не новости. Это больше похоже на ненужное самоистязание, как просмотр депрессивного выпуска новостей с другой планеты", – раскритиковали фильм они.

Напомним, фильмы "Дюна" являются экранизацией одноименной серии книг Фрэнка Герберта. Как отмечает Slate, оригинальные книги долгое время считали непригодными для адаптации на экраны, несмотря на кучу различных версий истории, которые создавали на основе первоисточника. Впрочем, Дене Вильневу удалось создать кинокартины, захватившие внимание зрителей, из-за чего его даже называют "лучшим режиссером научной фантастики всех времен".

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Зендая шокировала публику костюмом, надетым на премьеру второй части "Дюны" 15 февраля. Одна из главных героинь фильма выбрала футуристический костюм-броню с прозрачными вставками из плексигласа.

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