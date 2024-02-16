Зендая в прозрачном костюме робота из коллекции Mugler 1995 года шокировала публику на премьере второй части "Дюны"
Известная американская актриса Зендая 15 февраля посетила премьеру второй части фильма "Дюна", где исполнила одну из главных ролей, в Лондоне, Великобритания. Образ 27-летней звезды, в котором она появилась на красной дорожке, стал наиболее обсуждаемым и приковал к себе внимание всех папарацци. Знаменитость надела роботизированный комбинезон с блестящими хромированными элементами и прозрачным пластиком.
Этот футуристический комплект не был создан эксклюзивно для актрисы, как многие могли подумать. На самом же деле это самый памятный наряд из кутюрной коллекции Mugler осень-зима 1995 года. Фото Зендаи в винтажном аутфите "из будущего" собрали в материале OBOZ.UA.
Наряды от Мюглера на звезде "Дюны: Часть вторая" – это полностью металлическая броня с серебристыми панелями и прозрачными вставками из плексигласа. Костюм имел корсетные детали, облегающие фигуру актрисы, а также встроенные перчатки и серебряные каблуки в тон. Больше киборг-жрица, чем песчаная принцесса, но все равно очень в атмосфере премьерной ленты.
Оригинальный костюм также включал в себя головной убор, однако Зендая решила от него отказаться, чтобы не скрывать своей роскошной прически в виде низкого трендового пучка с боковым пробором.
Вместе с тем актриса добавила в свой костюм робота синее бриллиантовое колье от Bulgari, предоставив наряду большую дозу гламура.
Зендая почти не могла передвигаться самостоятельно в своих серебристых доспехах, поэтому на помощь пришел ее стилист, который, очевидно, и является автором идеи одеть свою звездную клиентку в ретро-робото-образ 1995 года. Лоу Роуч надел на мероприятие в Лондоне свой собственный научно-фантастический образ, облачившись в серую драпированную куртку с капюшоном и большими тонированными очками. Таким образом, помогая Зендае ходить, они вдвоем выглядели еще более эффектно и в стиле "Дюны".
Отметим, что костюм 1995 года известен как Machinenmensch или "Человек-машина", он был разработан в течение шести месяцев в тандеме с давним сотрудником Mugler и художником Жан-Жаком Уркуном. Пара вдохновилась вымышленным персонажем Футурой из романа-антиутопии Теа фон Гарбу "Метрополис".
Впрочем, роботизированный наряд Зендаи – не единственный ее образ на премьере в Лондоне. Впоследствии звезда переоделась в более практичный лук – стильное изящное платье черного цвета с асимметричным вырезом. Этот элегантный ансамбль она также дополнила акцентными украшениями от Bulgari.
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