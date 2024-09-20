Netflix взял на работу российскую актрису Леру Абову: она сыграет пострадавшую от геноцида, пока Россия убивает украинцев

Netflix анонсировал второй сезон популярной экранизации аниме One Piece, базирующегося на манге Эичиро Оды. Однако в официальном пресс-релизе компании фанаты заметили российскую актрису. К команде присоединилась россиянка Лера Абова, которая исполнит одну из ключевых ролей – персонажа Робин, по сюжету пострадавшую от геноцида своего народа.

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Как отмечает Суспільне, музыку к первому сезону написала российский композитор Соня Белорусова. Подобные решения кастинг-директоров One Piece возмутили пользователей сети. В частности на платформе X возникла бурная дискуссия – украинские поклонники не сдерживают эмоций.

"Вы бы знали, какую невероятную злость и разочарование я чувствую, потому что персонажа, которая пострадала от геноцида собственной нации, будет играть особа, народ которого совершает уже не первый геноцид", – написала одна из зрительниц сериала.

"Это просто отвратительно. Она поддерживает российский терроризм в Украине. Возможно, вы забыли, но Россия ежедневно убивает сотни и тысячи украинцев, и вы просто так: нам все равно, потому что мы поддерживаем террористов" – отметил второй пользователь.

"Роль персонажа, пережившей геноцид, играет россиянка? В то время, как россияне совершают геноцид в центре Европы? Это все равно, что немец играет еврея в 1945 году", – добавил другой фанат.

Некоторые поклонники One Piece заявили, что после новости будут игнорировать сериал, ведь не согласны со взглядами его создателей: "Вы хоть раз задумывались, как это для украинских фанатов, когда вы выбираете российскую актрису? У вас было много талантливых актрис на выбор, но вы отдали предпочтение той, что из страны-террориста. Для меня этот сериал мертв".

Как известно, сюжет многосерийного фильма вращается вокруг пирата Монки Д. Луффи, путешествующего по морям вместе со своей командой Соломенных шляп. Главный герой стремится получить титул Короля пиратов и обрести легендарное сокровище Голда Роджера – One Piece.

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