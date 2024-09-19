В Украине появятся свои супергерои: что известно о фильме 'Крутивус. Возвращение силы' и какое зло с Севера придется бороть украинцам

Украинская киностудия FILM.UA аносировала проект об отечественных супергероях, который получил название "Крутивус. Возвращение силы". Картина, режиссером которой выступил Артем Литвиненко (сериал "Нюхач"), позволит зрителям окунуться в удивительный современный мир, где украинцы с чрезвычайными возможностями выходят из тени, чтобы побороть зло с далекого Севера.

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В центре сюжета Крутивус, Вернигора, Вырвидуб и Котигорошко – жители современного Киева, работающие на самых обычных работах – аниматор, уборщик, садовник, работник архива. По словам создателей, им пришлось обуздать свои суперсилы, однако давняя сделка перестала действовать, когда на родные земли сунулись враги.

"Наши супергерои должны вернуть магические способности, чтобы противостоять суперзлодеям: обладательнице "кокошника-укокошника" Василисе Ужасной, "ходячему РЭБ" Соловию Разбойнику, психопату с телекинетическими способностями Емели Дурачу и предателю-коллаборанту "русскому богатырю" Алеше Поповичу", – говорится в сообщении.

Артем Литвиненко считает, что долгое время украинских супергероев формировали имперские стереотипы – они "сидели в шароварах", ели сало и вареники. "Мы наглядно видим огромную востребованность ярких, оригинальных и сильных украинских героев, – отметила Виктория Ярмощук, CEO FILM.UA Group, вспомнив "Мавку" и "Конотопскую ведьму". – Поэтому мы как сопродюсеры радостно приобщились к этому проекту, который стремится вывести украинских героев из тени и дать им новую полноценную жизнь в современном мире".

В настоящее время проект находится в активной разработке. Авторы идеи заявили о своей открытости к сотрудничеству, в том числе с национальными брендами, заинтересованными в партнерстве с мощной историей об украинской силе.

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