Netflix назвал самые популярные фильмы конца 2023 года: триллеры лидируют

Американский стиминговый сервис Netflix обнародовал данные за прошлый финансовый квартал, назвав самые популярные фильмы последних месяцев. Интересно, что в безусловных лидерах оказались триллеры.

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Об этом сообщает издание Deadline. Первую строчку рейтинга занял фильм "Оставь мир позади" с Джулией Робертс в главной роли. Его посмотрели более 130 миллионов раз, в то время как просмотры на других кинокартинах из топ-3 не превышают 80 миллионов.

Сюжет рассказывает об отпуске семьи, арендовавшей на уикенд домик в сельской местности. Однако все идет не по плану, когда главные герои замечают перебои со связью и интернет-сетью. Владельцы частного дома неожиданно возвращаются, но арендаторы уезжать не собираются после рассказов новых знакомых. Оказывается, произошел сбой коммуникаций и хакерская атака, что знаменовало приход настоящего апокалипсиса.

Серебро топа получила кинолента "Мятежная Луна". В нем рассказывается о старом деспоте Бализаре, повлекшем межгалактическую войну. Между жителями галактики происходит эпическое сражение – жители разных планет объединились, чтобы победить зло.

Третье место занял кинофильм "Убийца" Дэвида Финчера. Триллер изображает историю убийцы, который после судьбоносного промаха решает в погоне за местью противостоять не только заказчикам, но и самому себе.

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