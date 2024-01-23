Что посмотреть в кино: топ-8 самых ожидаемых фильмов конца зимы 2024

Традиционно для этого времени года в Голливуде начался сезон кинопремий, на которых будут отмечены лучшие ленты 2023-го. Однако любители кинематографа активно обсуждают и новые премьеры зимы, которые совсем скоро выйдут на украинские экраны.

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В этом году январь и февраль поражают разнообразием репертуара, так что каждый обязательно найдет то, что ему по душе. OBOZ.UA собрал подборку из кинокартин, на которые стоит сходить в ближайшее время.

Бедные создания – 18 января

Жанр: комедия, драма, романтика

Невероятный арт-хаус об эволюции молодой девушки Беллы Бакстер, которую сыграла оскароносная Эмма Стоун. Ее вернул к жизни гениальный ученый Годвин Бакстер (Виллем Дефо), став наставником героини. Однако, чтобы познать мир и получить новый опыт, Белла убегает с ловким, но нечистым на руку адвокатом (Марк Руффало). Вместе пара путешествует по континетам.

Люблю тебя ненавидеть – 25 января

Жанр: комедия, романтика

В центре сюжета Беа (Сидни Свини) и Бен (Глен Павелл), которые провели замечательное первое свидание. Однако страсть быстро превратилась в ненависть друг к другу. По иронии судьбы они неожиданно встречаются на свадьбе друзей в Австралии и прибегают к взрослому решению – притворяются парой.

Аргайл – 1 февраля

Жанр: детектив, экшн

Писательница Элли Конвей прославилась своими шпионскими романами, стремительно продолжающими набирать популярность. И хотя автор пытается как можно реже покидать стены собственного дома, ей приходится отправиться в путешествие на поезде. По дороге происходит непредсказуемое: Конвей спасает настоящий шпион по имени Эйден и привозит ее на тайную базу. Все потому, что сюжеты романов писательницы все больше напоминают реальные события, разворачивающиеся в секретном мире.

Элла и черный ягуар – 1 февраля

Жанр: приключения, семейный, комедия

Девочка Элла выросла среди тропических лесов Амазонки. У нее есть верный товарищ – черный детеныш ягуара по имени Гоуп, которого героиня когда-то приютила. Из-за жизненных обстоятельств Элла вынуждена переехать в Нью-Йорк. Однако, получив известие о том, что ее пушистому другу угрожает опасность, она готова вернуться в джунгли, чтобы спасти его.

Фаворитка Миллера – 8 февраля

Жанр: психологическая драма

В центре фильма — разгадка сложной связи между преподавателем Джонатаном Миллером (звезда "Шерлока" Мартин Фримен) и его талантливой студенткой Каирой Мир (Дженна Ортега, сыгравшая главную роль в сериале "Венздей"). Когда письменная задача приводит к некомфортной реальности, герои осознают, что они перешли за пределы академического взаимодействия. Фильм рассказывает о неумолимом тяготении между зрелым мужчиной и юной девушкой, которые становятся одновременно героями и преступниками собственных историй, и о болезненном взрослении из-за откровенности и уязвимости.

Мадам Паутина – 14 февраля

Жанр: фантастический экшн

Кэсси Веб – нью-йоркский парамедик, ежедневно спасающая жизнь людей. Во время одного из несчастных случаев, героиня пыталась достать травмированных в ДТП из разбитого автомобиля, который внезапно сорвался с моста. Чудом выжив, Веб начали преследовать ведения. Впоследствии Кэсси выяснила, что может видеть будущее. Теперь она должна спасти трех незнакомок, за которыми охотится загадочный злодей.

Боб Марли: One Love – 15 февраля

Жанр: байопик

Биографическая история о жизни и музыке иконы. Боб Марли вдохновлял поколения своими призывами к любви и единству. Впервые на больших экранах – взлеты и падения легендарного артиста, подарившего миру революционную музыку.

Дюна: Часть вторая – 29 февраля

Жанр: научная-фантастика, экшн

Кинолента будет исследовать мифическое путешествие Пола Атрейдеса, когда он объединяется с Чани и Фрименами во время войны, чтобы отомстить заговорщикам, уничтожившим его семью. Стоя перед выбором между любовью своей жизни и судьбой вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о фильмах, прославивших Украину на весь мир: не только "Тени забытых предков".

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