'Нечто гораздо большее': сериал 'Оно: Добро пожаловать в Дерри' получит 2 сезон

Пока фанаты сериала "Оно: Добро пожаловать в Дерри" от стриминга HBO Max ждут официальных новостей о втором сезоне проекта, его шоураннер дал им долгожданный ответ. Андрес Мускетти назвал этот вопрос практически решенным.

Как пишет издание GamesRadar, во время выступления на пресс-конференции после нынешней церемонии вручения премии "Сатурн", Мускетти подтвердил, что работа над вторым сезоном уже точно ведется. "Мы не можем рассказать много, но да, это правда", – сказал он.

"Мы очень гордимся тем, что после первого сезона ожидания зрителей настолько высоки. Думаю, мы сможем представить что-то еще масштабнее", – добавил Мускетти. Это заявление стало очередным подтверждением того, что второму сезону "Добро пожаловать в Дерри" точно дадут зеленый свет.

Ранее генеральный директор HBO Кейси Блойс уже успокаивал фанатов, уверяя, что проект находится в разработке, хотя вопросы о сроках начала производства все еще остаются открытыми. Блойс назвал сериал огромным успехом и подтвердил: проект не находится в подвешенном состоянии – его судьба уже решена.

"Энди и Барбара Мускетти сейчас упорно работают над идеей сюжета, которую они хотели бы воплотить в следующем сезоне. Я бы с удовольствием взялся за это. Однако сложностей добавляет то, что у нас нет литературного первоисточника, на котором можно было бы базироваться, так что это сплошной вымысел. Они хотят убедиться, что имеют историю, которая их действительно вдохновляет. Так что задержка связана лишь с творческим поиском идеи, которая бы их захватила. Мы будем готовы, как только они ее найдут", – объяснил Кейси Блойс.

"Добро пожаловать в Дерри" является приквелом к роману Стивена Кинга "Оно", который ранее был адаптирован Мускетти в формате двух полнометражных фильмов. Сериал рассказывает о происхождении Пеннивайза – монструозного клоуна, который является главным антагонистом книги и кинолент. Кроме того, он больше рассказывает о вымышленном городке Дерри в штате Мэн, который неразрывно связан с этим персонажем.

Сериал стартовал на стриминге HBO Max в конце октября 2025 года. Его первый сезон насчитывает восемь серий – все они уже доступны к просмотру. Что касается второго сезона, фанаты ждут официального подтверждения его разработки и сроков выхода – пока об этом ничего не известно.

