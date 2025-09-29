Не хуже 'Игры в кальмара': на Netflix вышел финальный сезон 'Алисы в Пограничье'

Netflix презентовал заключительный третий сезон популярного японского сериала "Алиса в Пограничье". Зрителей снова ждет путешествие в альтернативный мир, где жизнь и смерть зависят от выигранной карты.

События разворачиваются после финала второй части, когда Арису и Усаги, пройдя все испытания, вернулись в реальность. Они построили совместную жизнь и даже узаконили отношения. Однако счастье супругов длится недолго — Усаги исчезает при загадочных обстоятельствах. Ее похищают и возвращают в Приграничье, заставляя Арису снова бросить вызов смертельным играм.

Финальная история по-прежнему основана на манге Харо Асо, но на этот раз создатели позволили себе выйти за пределы первоисточника. Режиссером остался Шинсуке Сато, который работал над предыдущими сезонами. В главных ролях возвращаются Кенто Ямадзаки (Арису) и Тао Цучия (Усаги). Именно их драматическая борьба за выживание становится центральной линией нового сезона.

В сюжете Арису сталкивается с последним вызовом — в игре осталась только одна карта, Джокер. Впереди его ждут роковые испытания, от огненных стрел до смертельных электрических ловушек. Главный вопрос финала: сможет ли он спасти жену и вернуться с ней в реальный мир?

Актерский состав

Третий сезон объединил как знакомых героев, так и новых участников игры. К Кенто Ямадзаки и Тао Цучии присоединились Хаято Исомура, Аяка Мийоши и Кацуя Майгума, а также новые лица — Кодзи Окура, Риза Судоу, Хироюки Икеучи и другие. Именно они расширяют историю и создают новые сюжетные линии в борьбе за жизнь.

События снова разворачиваются в Пограничье — мрачной версии Токио, напоминающей лиминальное пространство между жизнью и смертью. Здесь время, проведенное героями, стирается из памяти по возвращении, но оставляет глубокие шрамы в сознании. Усаги предстает перед собственными травмами, ведь поиск отца становится для нее ключевым мотивом возвращения. Арису же приходится снова бросить вызов самому себе, чтобы сохранить любимую и их будущее.

С момента выхода в 2020 году "Алиса в Пограничье" превратилась в один из крупнейших хитов Netflix среди японских сериалов. Второй сезон в 2022 году собрал более 61 миллиона часов просмотров только за первые четыре дня. Теперь, с финальным продолжением, создатели обещают зрителям захватывающее завершение истории, которая с первых эпизодов покорила фанатов во всем мире.

