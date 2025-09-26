На Netflix вышел сериал, который сравнивают с 'Острыми козырьками': о чем 'Дом Гиннесов'

Исторические драмы на больших экранах и стриминговых платформах становятся новыми трендами. И именно Netflix на этот раз предложил зрителям новую историю от Стивена Найта – создателя культовых "Острых козырьков".

Его свежий проект "Дом Гиннесов" уже успели назвать смесью "Наследников" и "Острых козырьков", но с ирландским колоритом и драматическими акцентами. Это семейная сага о наследстве, власти и выборе в мире, где бизнес и родственные связи неотделимы.

Действие сериала разворачивается в конце XIX века в Ирландии. После смерти патриарха семьи Гиннесов четыре наследника получают не только легендарную пивоварню, но и бремя споров, интриг и долгов. Атмосфера костюмной драмы сочетается с криминальной жесткостью и внутрисемейными войнами за влияние.

В центре сюжета – Артур (Энтони Бойл), который вынужденно берет на себя роль нового главы семьи. На экранах появятся:

Луис Партридж в роли Эдварда,

Эмили Ферн (Энн),

Фионн О'Ши (Бен).

Среди второго плана – Джек Глисон ("Игра престолов"), а также Шеймус О'Хара, Ниам Маккормак, Дервла Кирван и Джеймс Нортон в роли загадочного ирландца Шона Рафферти.

Работа над шоу стартовала в 2024 году, когда Стивен Найт параллельно занимался боксерской драмой "Тысяча ударов" и триллером "Вуаль" с Элизабет Мосс. "Дом Гиннесов" – часть его долговременного сотрудничества с Netflix. Сериал состоит из восьми эпизодов, которые доступны сразу, с украинским дубляжом и субтитрами.

Уже появились первые рецензии от критиков:

"Эта замечательная драма от Стивена Найта, создателя "Острых козырьков", полна ума, души и серьезной сексуальной привлекательности. Найт еще никогда не снимал лучшего сериала, чем этот", – отметил Джек Сил, The Guardian.

"Несмотря на все сложные темы, которые он поднимает, "Дом Гиннесов" – довольно веселое представление в конце концов. Его подкрепляет замечательный актерский состав... и смелый подход к саундтреку, что, откровенно говоря, кажется глотком свежего воздуха в жанре, который часто бывает довольно душным. Этот сериал настолько разрушительный, насколько это необходимо", – Карли Лейн, Collider.

"Сериалу не хватает остроты предыдущих работ Найта. Несмотря на потрясающую операторскую работу, мощную музыку и изящную стилизацию, к 5-му эпизоду он становится скучным и повторяющимся... Вторая половина кажется запутанной, с перегруженными эпизодами, которые размывают влияние сюжета. Сериал бы значительно выиграл от более точного монтажа, который бы полностью сосредотачивался на основных персонажах, вместо того, чтобы пытаться освободить место для каждого Гиннеса из генеалогического дерева и тех, кто их окружает", – Арамид Тинубу, Variety.

