Названы лучшие аниме всех времен: топ-7

Отношение к аниме, даже в среде поклонников этого жанра, всегда неоднозначно – у самых популярных проектов часто столько же хейтеров, сколько и фанатов. Но есть сериалы, которые любят практически все.

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Их собрало в своеобразный рейтинг издание Collider. Главными критериями для попадания в список стали минимальное количество негатива в их адрес, степень любви зрителей, креативность, качество сценария, анимация, последовательность сюжета, признание критиков и общее качество. Список содержит исключительно популярные и известные сериалы и не включает малоизвестные титлы.

"Стальной алхимик: Братство" (2009–2010)

Братья Эд (Роми Пак) и Ал (Рие Кугимия) теряют части своего тела (а то и всё тело целиком) в результате запрещенного эксперимента, что заставляет их отправиться на поиски философского камня. Однако, когда они сталкиваются с правительственным заговором, дуэт должен остановить его, прежде чем он поглотит весь мир.

Из всех представленных здесь аниме "Стальной алхимик: Братство" всё же получает определённую долю хейта или обвинений в переоценённости. Правда, раздражение оно вызывает в основном из-за того, что многие считают его лучшим аниме-сериалом всех времён. Тем не менее, шквал любви доказывает, что в этом аниме каждый найдет что-то для себя: экшен, сюжет, комедию, драму, мистику, романтику, продуманный мир или великолепно прописанных персонажей.

"Адзуманга Дайо" (2002)

Аниме-комедии нравятся далеко не всем, именно поэтому, когда появляется действительно хороший представитель жанра, его часто помнят десятилетиями, и он входит в историю как классика сообщества. "Адзуманга Дайо" рассказывает о группе старшеклассниц и их повседневных приключениях. Однако, когда благодаря своему гению ученица начальной школы в качестве экстерна попадает в их класс, она мгновенно меняет всю динамику, быстро находя общий язык с этой эксцентричной, но в то же время противоположной по характерам компанией милых персонажей.

Единственный, кто не любит это веселое, причудливое и душевное шоу, – это его автор. Он вообще не получил удовольствия от сериальной адаптации своей манги. Как бы то ни было, это аниме остаётся любимой комедийной классикой, показывающей причудливую компанию девушек и забавные ситуации, в которые они попадают.

"Волейбол!!" (2014–по настоящее время)

Если честно, волейбол – не самый увлекательный вид спорта в мире, но если какое-то шоу и способно изменить мнение зрителей, то это аниме "Волейбол!!". Хината (Аюму Мурасе), возможно, и не отличается высоким ростом, но у него огромные амбиции стать звездой волейбольной команды в своей новой школе. Однако он сразу же сталкивается с невероятно талантливым и очень упрямым игроком-новичком. Единственное, что их объединяет, – это цель стать лучшими, поэтому этим двоим придётся работать вместе, если они хотят, чтобы их школа, которая когда-то была настоящим лидером, вернула свои дни славы.

Спортивный жанр в аниме постоянно дарит фанатам зажигательный экшен и напряженную драму, в которую невозможно не влюбиться. "Волейбол!!" – это классическая история об аутсайдерах, и то, как она раскрывает персонажей, показывает их недостатки и подчеркивает взаимоотношения с окружающими, является тем впечатляющим аспектом, в совершенстве которого сходятся во мнении все фанаты. Это аниме не просто показывает волейбол, оно обучает его правилам, позволяя зрителям узнавать что-то новое вместе с персонажами.

"Моб Психо 100" (2016–2022)

ONE – чрезвычайно продуктивный автор, наиболее известный благодаря "Ванпанчмену", но после последнего сезона этот сериал точно не назовёшь всеми любимым. Зато другая его работа, "Моб Психо 100", получила всемирное признание. Сигэо (Сэцуо Ито) – сильнейший экстрасенс в мире, но, несмотря на свою потрясающую силу, он мечтает лишь о обычной школьной жизни и стремится завоевать сердце девушки, в которую влюблен. Но поскольку парень подавляет свои эмоции, его экстрасенсорные способности взрываются, что существенно усложняет жизнь ему самому, его друзьям и врагам.

Найти человека, которому бы не понравился "Моб Психо 100", крайне сложно. Моб – невероятно милый персонаж с едва ли не лучшим развитием характера в истории аниме. Но он не единственный любимец публики, поскольку весь актерский состав буквально излучает харизму, особенно Рейген (Такахиро Сакурай), которого аниме-сообщество единодушно признает одним из лучших второстепенных персонажей. "Моб Психо 100" — это современный шедевр, который идеален во всем, за что берётся: в анимации, персонажах, экшене, комедии и сюжете, что делает его безупречной и любимой классикой.

"Гинтама" (2006–2018)

Длительным боевым сёнэн-сериалам трудно оставаться всеми любимыми, ведь чем дольше они выходят, тем больше появляется сюжетных дыр и ошибок. Однако "Гинтама" справилась с этой задачей безупречно и завоевала статус легендарного аниме. События разворачиваются в альтернативной версии Японии, захваченной пришельцами. Бывший самурай Гинтоки (Томакадзу Сугита) зарабатывает на жизнь, выполняя любую случайную работу вместе с Кагурой (Риэ Кугимия) и Синпачи (Дайсуке Сакагути). Впрочем, такие подработки ежедневно сталкивают их лицом к лицу с террористами, полицией, инопланетянами и космическими пиратами.

У "Гинтамы" есть свои минусы, в частности затянутое и медленное начало, из-за которого многие зрители бросили просмотр. Однако впоследствии аниме набирает полную мощность, мгновенно превращаясь в одно из самых смешных шоу, которые вы когда-либо видели. С одной стороны, его стиль, построенный на отсылках, пародиях, сатире и абсурдном юморе, создаёт невероятно весёлую атмосферу, а с другой – это захватывающий экшен с политическими интригами и грандиозными сражениями. "Гинтама" – то редкое аниме, которое добилось успеха во всем, закрепив за собой статус любимой классики, которая придётся по душе ценителям комедии, экшена и сильного сюжета.

"Yu Yu Hakusho: Детектив мира духов" (1992–1995)

Ёсихиро Тогаси — влиятельный мангака, известный прежде всего благодаря серии "Hunter x Hunter", которая до сих пор не завершилась и постоянно балансирует между выходом новых глав и длительными перерывами. И хотя у этого титла есть свои хейтеры, другая его работа их практически не имеет, и речь идет о "Детективе мира духов". Юсуке (Нодзому Сасаки) – уличный хулиган, который совершенно нетипично для себя жертвует жизнью, чтобы спасти ребёнка. Загробный мир не знает, что с ним делать, и поэтому даёт ему второй шанс, назначая детективом, который должен поддерживать баланс между миром людей и сверхъестественным.

Если в адрес "Детектива мира духов" и раздаётся хоть капля хейта, то она связана исключительно с ужасным финалом, который внезапно оборвал сериал, из-за чего фанаты пропустили более половины сражений. Это действительно неудачное завершение, но даже оно не смогло испортить репутацию сериала, благодаря чему аниме остаётся самым любимым долгоиграющим боевым сёнэн. Старые фанаты любят его, потому что выросли на нём, а многие токсичные современные анимешки его просто не видели, что делает этот сериал идеальной капсулой времени из 1990-х, которую не коснулись руки хейтеров. Это культовое аниме, которое вполне заслуженно считается всемирно любимым.

"Гуррен-Лаганн" (2007)

Симон (Тэцуя Какихара) и Камина (Кацуюки Кониси) живут в подземном поселении и мечтают когда-нибудь выбраться на поверхность. Эта мечта становится реальностью, когда они находят древний механизм, который помогает им пробиться к дневному свету. Однако их амбиции на этом не останавливаются: дуэт планирует пронзить сами небеса и создать крепкую семью в этом новом мире.

Аниме-сообщество в целом обожает "Гуррен-Лаганн". Возможно, хейтеры просто боятся выражать своё недовольство, зная, как сильно люди любят этот сериал. "Гуррен-Лаганн" смотрится на одном дыхании, предлагая зрителю чрезвычайно увлекательную историю с безумным экшеном, где боевые роботы швыряют друг в друга целыми галактиками. Любая похвала лишь подчеркивает общую популярность и коллективную любовь к сериалу, ведь такой уровень позитива вокруг аниме встречается крайне редко. Это лишь доказывает, что "Гуррен-Лаганн" должен быть в списке просмотра каждого, ведь он вполне может стать вашим новым любимым аниме.

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