"История игрушек 5" уже успела установить рекорд: сколько собрала

Мультфильм "История игрушек 5" от Disney и Pixar стартовал в американском прокате с результатом 160 млн долл., что является лучшим показателем для любой картины этого года. Этот результат стал вторым самым успешным дебютом среди анимационных фильмов в истории США, уступая по кассовым сборам лишь другой работе Pixar – "Суперсемейке 2", которая в первый уик-энд собрала 182,6 млн долл.

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Кроме того, как и прогнозировалось накануне выходных, пятая часть установила абсолютный рекорд для своей франшизы, пишет Deadline. По данным компании EntTelligence, за выходные "Историю игрушек 5" в США посмотрели 11,5 млн зрителей. В разрезе посещаемости за период после пандемии – это второй результат среди семейных анимационных фильмов после мультфильма "Головоломка 2", который в свой первый уик-энд привлек 12,2 млн зрителей.

Мировые сборы фильма составили 312 млн долл., что является вторым лучшим результатом для студии Pixar за всю историю (без учета Китая). Опять же, первым здесь был сиквел "Головоломки" с его 384 млн долл. Здесь стоит отметить, что хотя картина Universal "Супер Марио Галактика" стартовала с 372,5 млн долл., эта сумма включала рынки Германии, Австрии и два дополнительных дня домашнего проката (среду и четверг). Если вычесть эти дни для корректного сравнения, то уик-энд "Марио" составит 302 млн долл. Опираясь на такой подсчет, Disney утверждает, что у нее лучший мировой старт в текущем году.

Текущий 2026 год стал прекрасным периодом восстановления после определенного кризиса для Pixar, особенно с учетом весеннего старта их оригинального фильма "Прыгуны" с результатом 45,3 млн долл. После пандемии студия из Эмеривилля переживала не лучшие времена из-за слабых стартов: например, "Базз-спасатель" собрал всего 50,5 млн долл. в США и Канаде, поскольку фанаты не оценили спин-офф, в котором Крис Эванс заменил Тима Аллена в озвучке. Также скромно стартовали оригинальные проекты "Стихии" ($29,6 млн) и "Элио" ($20,8 млн). Из-за того, что во время пандемии мультфильмы "Я – панда", "Лука" и "Душа" выходили сразу на платформе Disney+, в киноиндустрии опасались, что бренд приучил зрителей сидеть дома или, по крайней мере, ждать цифрового релиза, если вокруг новинки нет безумного ажиотажа.

В целом первые четыре части "Истории игрушек" заработали в мировом прокате более 3 млрд долл., причём две из них преодолели отметку в 1 млрд долл. Франшиза имеет в своём активе 11 номинаций на "Оскар" и три победы (две за лучший анимационный фильм и одну за оригинальную песню).

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