Названа самая популярная актриса 2024 года по версии IMDb: кто еще вошел в топ-10

Американская актриса Сидни Суини возглавила топ-10 самых популярных звезд 2024 года по версии IMDb – самого распространенного среди киноманов сервиса для оценки кино. Многим она известна по потрясающей игре в романтическом комедийном фильме "Кто угодно, но не ты", который вышел на экраны прошлой зимой.

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Ее коллега по ленте Глен Пауэлл по версии сайта стал звездой-открытием 2024 года и также вошел в десятку лучших актеров, но занял 5 строчку. Все эти десять представленных знаменитостей впервые в своей карьере попали в ежегодный список 100 лучших по версии IMDb.

1. Сидни Суини

Фильмография: "Эйфория", "Кто угодно, но не ты", "Рассказ служанки", "Мадам Паутина".

2. Элла Пернелл

Фильмография: "Фолаут", "Дом странных детей мисс Сапсан", "Черчилль".

3. Кристин Милиоти

Фильмография: "Как я встретил вашу маму", "Пингвин", "Черное зеркало".

4. Эйса Гонсалес

Фильмография: "Министерство неджентльменской войны", "Мистер и миссис Смит", "Форсаж: Гоббс и Шоу".

5. Гленн Пауэлл

Фильмография: "Кто угодно, но не ты", "Плохие парни", "Челюсть", "Темный Рыцарь возвращается".

6. Барри Кеоган

Фильмография: "Дюнкерк", "Гладиатор 2", "Чернобыль".

7. Никола Коклан

Фильмография: "Бриджертоны", "Барби".

8. Ив Гьюсон

Фильмография: "Великолепная пара", "Больница Никербокер".

9. Дафни Кин

Фильмография: "Логан", "Дедпул и Росомаха".

10. Ребекка Фергюсон

Фильмография: "Дюна", "Доктор Сон", "Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Люди в черном: Интернешнл".

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