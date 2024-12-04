Названа самая популярная актриса 2024 года по версии IMDb: кто еще вошел в топ-10
Американская актриса Сидни Суини возглавила топ-10 самых популярных звезд 2024 года по версии IMDb – самого распространенного среди киноманов сервиса для оценки кино. Многим она известна по потрясающей игре в романтическом комедийном фильме "Кто угодно, но не ты", который вышел на экраны прошлой зимой.
Ее коллега по ленте Глен Пауэлл по версии сайта стал звездой-открытием 2024 года и также вошел в десятку лучших актеров, но занял 5 строчку. Все эти десять представленных знаменитостей впервые в своей карьере попали в ежегодный список 100 лучших по версии IMDb.
1. Сидни Суини
Фильмография: "Эйфория", "Кто угодно, но не ты", "Рассказ служанки", "Мадам Паутина".
2. Элла Пернелл
Фильмография: "Фолаут", "Дом странных детей мисс Сапсан", "Черчилль".
3. Кристин Милиоти
Фильмография: "Как я встретил вашу маму", "Пингвин", "Черное зеркало".
4. Эйса Гонсалес
Фильмография: "Министерство неджентльменской войны", "Мистер и миссис Смит", "Форсаж: Гоббс и Шоу".
5. Гленн Пауэлл
Фильмография: "Кто угодно, но не ты", "Плохие парни", "Челюсть", "Темный Рыцарь возвращается".
6. Барри Кеоган
Фильмография: "Дюнкерк", "Гладиатор 2", "Чернобыль".
7. Никола Коклан
Фильмография: "Бриджертоны", "Барби".
8. Ив Гьюсон
Фильмография: "Великолепная пара", "Больница Никербокер".
9. Дафни Кин
Фильмография: "Логан", "Дедпул и Росомаха".
10. Ребекка Фергюсон
Фильмография: "Дюна", "Доктор Сон", "Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Люди в черном: Интернешнл".
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