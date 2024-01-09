"Игра в кальмара"?! Netflix удивил анонсом новых сезонов любимых сериалов на 2024 год
Новый 2024 год должен стать временем удовольствий для киноманов. Ведь Netflix анонсировал продолжение любимых сериалов. К сожалению, еще неизвестно даты премьер многих из них, но такие приятные новости создали резонанс среди зрителей.
В анонс также попали "Игра в кальмара", которая создавала массу обсуждений в 2021 году, причудливая "Венздей", романтические "Молодые монархи", легендарная "Академия Амбрелла", королевские "Бриджертоны" и более 25 других сериалов. Список Netflix разделил на две части: в верхней записали те киноленты, даты премьер которых уже известны, а в нижней – продолжение которых 100% будет (чтобы просмотреть полный список, доскрольте до конца страницы).
Учитывая комментарии к посту, киноманы больше всего ждут 3 сезона "Молодых монархов", 4 сезона "Академии Амбрелла" и 3 и 4 сезона "Джинни и Джорджии". В частности, многие также писали о 2 сезоне экранизированного детектива "Агентства "Локвуд и Ко". К сожалению, Netflix не будет выпускать сериал из-за малого количества просмотров.
Некоторых удивило продолжение "Игры в кальмарах", хотя точная дата появления 2 сезона еще неизвестна. Netflix доложили лишь, что сериал будет продолжен.
Среди сериалов, даты премьер новых сезонов которых уже известны, стали:
- "Молодые монархи" (3 сезон) – март 2024;
- "Бриджертоны" (3 сезон, 1, 2 части) – 16 мая 2024, 13 июня 2024;
- "Ты" (5 сезон) – 2024 год;
- "Академия Амбрелла" (4 сезон) – 2024 год;
- "Аркейн" (2 сезон) – ноябрь 2024;
- "Милый дом" (3 сезон) – лето 2024 год.
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