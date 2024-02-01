'Игра в кальмара 2': Netflix показал долгожданные кадры нового сезона

Стриминговая платформа Netflix подтвердила слухи о том, что второй сезон нашумевшей "Игры в кальмара" появится уже в 2024 году. В подборке ближайших анонсов показали короткий трейлер южнокорейского проекта.

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Кроме этого, студия обнародовала три кадра из нового сезона, по которым можно сделать определенные выводы. Видео и фото появились в Instagram Netflix.

"Представляем первый взгляд на второй сезон "Игры в кальмара", который выйдет в этом году", – написали в описании.

На видео видно, что таинственный голос по телефону обещает Ки Хуну, который, по слухам, снова станет главным героем сезона, что он "пожалеет о своем выборе". В ответ выживший игрок утверждает, что найдет своего обидчика, чего бы ему это ни стоило.

На этом диалоге видео обрывается, а фото намекают на новый раунд кровопролитной игры, ведь зрителям снова показывают карточку-приглашение с треугольником, квадратом и кругом.

Отметим, "Игра в кальмара" стала крупнейшей телевизионной премьерой в истории Netflix. Сериал вышел в эфир в сентябре 2021 года, и зрители просматривали его более 1,65 миллиарда часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Игры в кальмара" Ли Чон Че поддержал Украину в борьбе с российскими захватчиками. Он посетил Каннский кинофестиваль с сине-желтым аксессуаром.

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