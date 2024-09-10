Назван фильм, который представит Украину на 'Оскаре 2025': 90-е, ностальгия и история убийства. Трейлер

Фильм режиссера Филиппа Сотниченко "Ля Палісіада" о лихих 90-х представит Украину на 97-й церемонии вручения кинопремии "Оскар". Соревноваться он будет среди кинолент других стран за номинацию на "Лучший международный полнометражный фильм".

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Об этом объявили 9 сентября в Facebook Украинской киноакадемии. "Члены Комитета подробно рассмотрели представленные фильмы, дискуссия была горячей и конструктивной. В результате голосования претендентом избран фильм "Ля Палісіада". Желаем представителю успеха в оскаровской гонке!" – прокомментировал глава Украинского Оскаровского Комитета Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

Попадет ли "Ля Палісіада" в список номинантов станет известно 17 января 2025 года, а уже последующая церемония кинопремии "Оскар 2025" состоится 2 марта.

О чем фильм "Ля Палісіада" Филиппа Сотниченко

Сюжет кинокартины разворачивается в 1996 году в Украине незадолго до запрета смертной казни во времена, когда страна переходила от советской системы к независимости. Два друга – детектив и судебный психиатр – расследуют убийство своего коллеги-милиционера. История оказывается запутанной, а масла к огню подливает вдова погибшего, настораживающая правоохранителей.

Основное внимание уделяется делу, касающемуся смертной казни. Фильм исследует психологическое состояние участников уголовного дела, в частности следователей, прокуроров и адвокатов. Центральная сюжетная линия касается расследования убийства, произошедшего на фоне политической и социальной нестабильности того времени.

На фоне этой личной драмы разворачивается сложная картина социальных изменений: Украина начинает реформироваться, меняется законодательная система, а советская ментальность все еще глубоко укоренена в обществе.

Детектив был создан в стиле постсоветского нуара, то есть в атмосфере пессимизма и недоверия. Несмотря на это, режиссеру удалось в депрессивное состояние героев вписать лелеяние семейных ценностей и немного юмора, хоть он был ироничным.

Кто еще боролся за возможность представлять Украину

Было отобрано 4 фильма, претендовавших на украинского кандидата на "Оскар 2025":

"Будинок "Слово". Нескінчений роман", режиссер Тарас Томенко;

"Ля Палісіада", режиссер Филипп Сотниченко;

"Ми були рекрутами", режиссер Любомир Левицкий;

"Мирні люди", режиссер Оксана Карпович.

Ранее OBOZ.UA писал, что фильм-победитель "Оскара 2024" "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова уступил документальной киноленте "Яремчук: Незрівнянний світ краси" в кассовых сборах. Последняя побила украинский рекорд и собрала поразительную сумму.

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