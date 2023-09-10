На 80-м Венецианском кинофестивале определили номинантов: кому достались награды. Фото и видео

В субботу, 9 сентября, были объявлены победители 80-го Венецианского кинофестиваля, который стартовал 30 августа. Главный приз – "Золотого льва" – получил фильм Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" или "Бедняги".

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Эта лента является экранизацией одноименного романа Аласдера Грея с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо в главных ролях. В ней рассказывается о приключениях молодой женщины Беллы Бакстер, которая возвращается к жизни благодаря ученому Годвину Бакстеру, а затем сбегает от него.

"Серебряного льва" получил фильм Маттео Гарроне "Я – капитан" о двух сенегальских подростках, которые отправились из Дакара в Европу, а Гран-при жюри – картина Рюсуке Хамагути "Зла не существует". Последняя рассказывает о мужчине, который живет со своей дочерью в небольшом селе, пока спокойствие этой маленькой семьи и их соседей не нарушает крупная компания, решившая построить там глемпинг для городских туристов.

Остальные награды кинофестиваля получили:

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль – Питер Сарсгаард, "Память" Мишеля Франко;

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль – Кейли Спэни, "Присцилла" Софии Копполы;

Лучший сценарий – "Граф" Пабло Ларраина;

Специальный приз жюри – "Зеленая граница" Агнешки Холланд.

Кроме того, "Золотого льва" за вклад в кинематограф получили режиссер Лилиана Кавани и актер Тони Люн Чиу Вай, звезда фильмов Вонга Карвая.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 80-м Венецианском кинофестивале в рамках конкурсной программы Orizzonti Extra состоялась мировая премьера украинского фильма "Навсегда-Навсегда" (рабочее название "Когда нам было 15"). Это дебютная работа украинского режиссера Анны Бурячковой, которая до этого снимала клипы для известных отечественных музыкантов.

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