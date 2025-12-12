'Молодой Шерлок': что известно о новом сериале Гая Риччи

Стриминговый сервис Prime Video обнародовал первые официальные фото с долгожданного сериала "Молодой Шерлок" (Young Sherlock), который снимает известный режиссер Гай Ричи. Проект станет приквелом классических историй о Шерлоке Холмсе и будет базироваться на книжной серии Эндрю Лейна.

Видео дня

Главную роль 19-летнего студента Оксфорда, который только начинает свой путь к званию величайшего детектива Англии, исполнит Гиро Файнс-Тиффин ("После", "Гарри Поттер и Принц-полукровка").

На опубликованных кадрах можно увидеть атмосферу викторианской эпохи, студенческую жизнь в Оксфорде и неожиданную дружбу юного Шерлока с Джеймсом Мориарти — персонажем, который впоследствии станет его злейшим врагом. Роль Мориарти досталась ирландскому актеру Доналу Финну ("Ведьмак", "Дом Дракона").

Также в кадре появился Колин Ферт в роли загадочного сэра Буцефала Ходжа и китайская актриса Цзинь Цзин в роли принцессы Гулунь Шоуань, которая, судя по всему, присоединится к расследованию.

По сюжету, 19-летний Шерлок, которого выгнали из университета из-за бунтарского характера, получает шанс проявить себя, когда на кампусе происходит убийство. Именно это дело становится первым большим расследованием будущего гения дедукции.

Кроме уже упомянутых актеров, в сериале снимаются Наташа МакЭлхоун, Джозеф Файнс, Макс Айронс, Нуман Аджар и другие.

Продюсерами проекта выступают сам Гай Риччи, а также компании Hero Squared и Amazon MGM Studios.

Фанатов режиссера ждут привычный динамичный стиль, совмещенный с классической британской костюмированной драмой.

OBOZ.UA на днях раскрыл дату выхода нового сезона детективного сериала "Люпен".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.