Когда выйдет новый сезон сериала 'Люпен': известна дата

Французский детективный сериал "Люпен" с Омаром Си в главной роли вернется на Netflix с четвертым сезоном. Стриминг уже назвал сроки, когда ждать выхода новых серий.

Как пишет блог Tudum, премьеру стоит ждать осенью 2026 года. Таким образом следующие 8 серий выйдут через три года после завершения Части 3 в октябре 2023 года.

"Люпен" является одним из самых популярных неанглоязычных сериалов Netflix. Он рассказывает о мастере краж по имени Ассан Диоп. Он действует в Париже и пытается отомстить влиятельной преступной семье. Главный персонаж был вдохновлен персонажем авантюрных романов Мориса Леблана, благородным грабителем Арсеном Люпеном.

Сериал был создан Джорджем Кеем в сотрудничестве с Франсуа Узаном. Главную роль исполняет актер и комик Омар Си, он же является одним из исполнительных продюсеров проекта. Кроме него в касте задействованы Людивин Санье в роли Клер Лоран, Антуан Гуи в роли Бенжамина Фереля, Суфиан Гуэрраб в роли Юсефа Гуэдир, Ширин Бутелла в роли Софии Белькасем, Этан Симон в роли Рауля Диопа, Клотильда Эсме в роли Пеллегрини, Николь Гарсия в роли Анны Пеллегрини и Эрве Пьер в роли Губерта Пеллегрини. Производством "Люпена" для Netflix занимается компания Gaumont при участии Carrousel Studios.

"Люпен" стал глобальным хитом для Netflix. Первую часть в течение дебютных 4 недель посмотрели примерно 70 миллионов домохозяйств. Это также было первое франкоязычное шоу, которое заняло первое место в нескольких регионах, включая США.

