'Люди, которых мы встречаем в отпуске': вышел трейлер экранизации Эмили Генри

В Netflix представили первый трейлер будущей экранизации популярного романа Эмили Генри "Люди, которых мы встречаем в отпуске", обещающей стать хитом для поклонников легких романтических историй. Эта адаптация продолжает серию успешных экранизаций современных романов, где дружба граничит с любовью.

В главных ролях – Эмили Бейдер в образе Поппи и Том Блайт как Алекс, двое закадычных друзей, чьи летние приключения превращаются в проверку чувств. Премьера сериала запланирована на 9 января 2026 года, и трейлер уже вызвал волну обсуждений среди фанатов книги.

Звездный каст дополняют известные актеры, а режиссер Бретт Хейли подчеркивает, что проект передает атмосферу настоящего отпуска, пишет Variety.

Сюжет разворачивается вокруг Поппи и Алекса, которые с детства проводят вместе ежегодные летние каникулы, несмотря на то, что живут в разных уголках страны. Их приключения наполнены смехом, открытиями и легким флиртом, но со временем друзья начинают задумываться, не скрывается ли за дружбой нечто более глубокое. Трейлер мастерски передает динамику их отношений через яркие сцены путешествий, где юмор переплетается с эмоциональными моментами сомнений.

Бейдер и Блайт, известные по ролям в "Династии" и "1984", идеально воплощают харизматичных героев, что делает дуэт убедительным и очаровательным.

Собранный звездный ансамбль добавляет сериалу глубины и размаха. Среди актеров – Сара Кэтрин Хук из "Белого лотоса", Джамила Джамиль из "Хорошей миссии", Люсьен Лависконт из "Эмили в Париже", Лукас Гейдж из "Ты", Майлз Хейзер из "13 причин почему", Томми До из "Хакс", Элис Ли из "Союза", Алан Рак из "Наследственности" и Молли Шеннон из "Частной жизни".

Режиссер Бретт Хейли в эксклюзивном интервью для Netflix подчеркнул, что сериал выходит за пределы классической романтики, создавая иллюзию совместного путешествия с героями.

"Вы будто сами оказываетесь на том отпуске, испытывая все эмоции вместе с ними", – отметил он, подчеркивая акцент на динамике дружбы.

Автор Эмили Генри поделилась в разговоре с платформой, что сначала волновалась за выбор актеров, но теперь уверена: читатели и новые зрители влюбятся в этих персонажей. Ее бестселлер, изданный в 2021 году, уже завоевал миллионы поклонников благодаря теплой истории о любви, вызревающей в путешествиях.

