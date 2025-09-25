По мотивам книги 'Четвертое крыло' снимут сериал: известен новый шоураннер

Популярный роман Ребекки Яррос "Четвертое крыло" получит экранизацию от Amazon. Проект вызвал значительный интерес среди фанатов еще на этапе анонса, ведь книга стала мировым бестселлером.

Теперь стало известно, что к работе над сериалом присоединилась новый шоураннер. Ею стала Мередит Аверилл, известная по работе над сериалом "Замок и ключ". Ее назначение открыло новую страницу в развитии адаптации, пишет Variety.

Сюжет романа разворачивается в вымышленном мире, где жестокие испытания ждут студентов военного колледжа Басгиат. Главная героиня — 20-летняя Вайолет Сорренгейл, которая мечтала о спокойной жизни, однако из-за приказа матери-генерала попадает в ряды кандидатов на всадников драконов. Выжить могут не все: в этом мире или ты заканчиваешь обучение, или погибаешь. Именно драматическое сочетание романтики и фэнтезийной борьбы сделало книгу столь популярной среди читателей.

Серия "Эмпирей", в которую входит "Четвертое крыло", стартовала в мае 2023 года и сразу попала в список бестселлеров New York Times. Уже осенью того же года увидело свет продолжение под названием "Железное пламя", а в январе 2025-го — третья часть "Ониксовая буря". Четвертую и пятую книги автор только анонсировала, но даты их выхода пока неизвестны.

Телесериал по мотивам книги находится в разработке с октября 2023 года. Над ним работают Amazon MGM Studios и Outlier Society, основанная актером Майклом Б. Джорданом. В то же время проект еще не получил окончательного "зеленого света" и пока не имеет утвержденного актерского состава.

Мередит Аверилл стала шоураннером после того, как предыдущая руководительница Мойра Уолли-Беккет покинула пост в июле 2024 года. Уолли-Беккет известна по сериалам "Анна с буквой Е" и "Во все тяжкие", однако отказалась от "Четвертого крыла" ради другого контракта.

Среди исполнительных продюсеров адаптации — Майкл Б. Джордан, президент Outlier Society Элизабет Рапозо, сама автор романа Ребекка Яррос, а также команда Kilter Films — Джонатан Нолан, Лиза Джой и Афина Уикхем.

Дополнительно к работе присоединились Лиз Пеллетье и Шеррил Кларк из Premeditated, дочерней компании издательства Entangled Publishing, а также Стефано Агосто из Outlier Society.

