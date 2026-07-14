Фредди Крюгер возвращается: снимут продолжение "Кошмара на улице Вязов"

Легендарный маньяк Фредди Крюгер снова ворвется в чьи-то сны. Кинокомпания Paramount заключила соглашение о получении прав в США на адаптацию оригинального сценария фильма "Кошмар на улице Вязов" под своим новым жанровым лейблом Paramount Primal.

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Это означает, что в ближайшее время нас ждет новая часть жутких приключений злодея в шляпе. Как пишет Variety, права на прокат в США американские продюсеры приобрели у наследников режиссера Уэса Крейвена, придумавшего Фредди Крюгера.

Будущий фильм, который пока не имеет названия, находится в стадии разработки под эгидой Paramount Primal. Детали сюжета пока не разглашаются, однако известно, что действие будет разворачиваться во вселенной "Кошмара на улице Вязов" на основе оригинальной картины 1984 года. То есть культовый убийца детей с обожженным лицом и металлическими когтями точно вернется на экраны.

Новый жанровый лейбл студии Paramount возглавляют Джей Ди Лифшиц и Рафаэль Маргулес – продюсерская команда, стоящая за созданием таких фильмов, как "Оружие" (Weapons), "Варвар" (Barbarian), "Компаньон" (Companion) и "Дружба" (Friendship). Киностудия Paramount Pictures также объявила, что ее ранее анонсированный лейбл получит название Paramount Primal. Он будет сотрудничать как с начинающими авторами, так и с известными кинематографистами для создания фильмов со средним бюджетом в жанрах ужасов, комедии, боевика и научной фантастики.

Лифшиц и Маргулес выступят в качестве исполнительных продюсеров проекта по вселенной "Кошмара на улице Вязов" от Paramount Primal. Интересы наследников Уэса Крейвена представляют компании WME, Industry Entertainment и Ziffren Brittenham LLP.

Всего Крюгер появился в девяти фильмах, а также в телесериале и видеоиграх. В последний раз он расчленял своих жертв на экране в ремейке "Кошмара на улице Вязов" 2010 года, который собрал более 117 миллионов долларов при бюджете в 35 миллионов. Ранее фильмы этой франшизы выпускала компания New Line, которая до сих пор сохраняет за собой международные права на серию. В настоящее время Paramount находится в процессе приобретения материнской компании New Line – конгломерата Warner Bros. Discovery.

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