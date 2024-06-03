Лучше 'Интерстеллара'. Фанаты научной фантастики назвали фильм 90-х, который стоит посмотреть всем

В 2014 году фильм "Интерстеллар" Кристофера Нолана восстановил интерес людей к научно-фантастическим фильмам. История о космонавте на пути к червоточине, чтобы найти новый дом для человечества, привлекла внимание миллионов зрителей во всем мире. Однако немногие из них знают, что в 90-х годах был фильм "Контакт", который буквально проложил путь для всех современных научно-фантастических фильмов.

С тех пор он получил статус культового, однако до сих пор кажется недооцененным, особенно учитывая тот факт, что поклонники сравнивают его с шедевром Нолана. Фильм "Контакт" Роберта Земекиса, основанный на романе Карла Сагана в 1985 году, пишет Starte Facts.

Сюжет разворачивается вокруг доктора Элли Эрроуэй, сотрудницу SETI, посвятившей свою жизнь поиску внеземной жизни. В конце концов, найдя доказательства этого, она столкнулась со скептицизмом других ученых, политиков и СМИ, но пора пойти дальше.

По пути к контакту с инопланетянами она вынуждена бороться с рядом враждебных сил, включая религиозных активистов. Однако она влюбляется в одного из них и их роман становится еще одним препятствием для осуществления ее мечты.

Фильм кажется уникальным, поскольку рассматривает как веру, так и науку, и то, как их можно объединить на пути людей к научному прогрессу, в частности, исследование космоса. Таким образом он представляет серьезный философский аспект, который может заставить вас думать об этом еще долго после окончания фильма.

Актерская игра здесь добавляет глубины фильма, поскольку ведущий актерский состав здесь собрал опытную Джоди Фостер в роли отважного доктора Эрровея и звезду "Интерстеллара" Мэттью МакКонахи в качестве страстного христианского философа.

В далеком 1997 году это был настоящий прорыв в истории научной фантастики, а освещаемые вневременные проблемы делают его обязательным к просмотру каждому современному любителю кино.

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