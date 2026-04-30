Культовая мелодрама, экшн-триллер о войне и байопик: что посмотреть в кинотеатрах Украины

Этой весной многообразие лент, которые будут показывать на больших экранах кинотеатров Украины, удовлетворит потребности даже самых требовательных ценителей фильмов. Киноафиша предлагает разножанровую палитру проектов, среди которых возвращение культовой саги "Сумерки", а также украинский экшн-триллер, который держит зрителей в напряжении на протяжении всего сеанса.

Найдут что посмотреть и любители легких анимационных картин, поскольку Universal Pictures подготовила новую ленту о приключениях любимого многими персонажа Марио. Что интересного посмотреть в украинских кинотеатрах расскажет OBOZ.UA.

"Супер Драйвер"

Уже 14 мая в прокат выйдет молодежная комедия "Супер Драйвер" от американского кинорежиссера Бобби Фаррелли. Сюжет ленты развивается вокруг старшеклассника Джереми, который имеет отношения на расстоянии со своей девушкой Самантой, которая только что поступила в колледж в другом городе. Парню оказалось довольно сложно пережить разлуку, а телефонный звонок от любимой навеселе зарождает сомнения, что между ними все хорошо.

Джереми искренне стремится спасти отношения, поэтому решается на радикальный шаг: крадет учебную машину со своего урока вождения и отправляется в колледж Саманты. Вместе с главным героем в путешествие отправились его одноклассники. Дорога превращается в ряд забавных приключений и испытаний, которые заставляют Джереми переосмыслить настоящую любовь, взросление и дружбу.

"Сумерки. Сага: Новолуние"

28 мая на большие экраны Украины вернется легендарная мелодрама "Сумерки. Сага: Новолуние". Проект, созданный по мотивам бестселлеров Стефени Майер, снова покажут в кинотеатрах по случаю масштабного международного празднования юбилея культовой книжной серии.

В проекте "Сумерки. Сага: Новолуние" роман между обычной девушкой и вампиром выходит на новый уровень. Белла Свон готова пойти на риск ради того, чтобы хотя бы немного подуть со своим возлюбленным Эдвардом Калленом.

После того, как девушке исполнилось 18 лет, бойфренд-вампир решает покинуть ее, чтобы уберечь от опасности. Белла остается с разбитым сердцем и проживает последний год в школе полностью опустошенная. В определенный момент она заметила, что может вызвать образ Эдварда, когда попадает в опасность, поэтому нередко решается на рискованные поступки, в частности, на увлечение быстрыми поездками на мотоцикле. Постепенно тоска Беллы по любимому-вампиру начинает уменьшаться, когда у нее зарождаются чувства к оборотню Джейкобу Блэку.

В погоне за временем главная героиня узнает тайну племени Квилет и наконец понимает, почему Эдвард на самом деле ее покинул. Впереди Беллу ждет возможность снова встретиться с любимым, но она будет отнюдь не такой, как в ее воображении.

"Киллхаус"

23 апреля в кинотеатрах начался показ украинского экшн-триллера "Киллхаус" от режиссера Любомира Левицкого. Сюжет проекта разворачивается вокруг гражданской супружеской пары, которая попадает в так называемую "серую зону" и пытается спасти из российской оккупации свою 14-летнюю дочь. Автомобиль пары попадает под вражеский обстрел, что успели зафиксировать с дронов-разведчиков бойцы Третьей штурмовой бригады.

Спасти ребенка супругам помогают элитные подразделения ГУР и СБУ, однако проведение операции осложняет выдвижение ультиматума от российского командования: обменять похищенную девочку на американскую журналистку, которая находится в зоне боевых действий и документирует работу Иностранного легиона для западных медиа. Перед медийщицей встает нелегкий выбор – эвакуироваться вместе с отрядом ЦРУ, или спасти ребенка.

"Майкл"

23 апреля на экраны украинских кинотеатров вышел байопик "Майкл" о легендарном американском певце и танцоре Майкле Джексоне. Фильм раскрывает историю жизни звезды вне музыки – путь от открытия его таланта как участника группы The Jackson 5 до становления визионера, чья творческая амбициозность усиливала стремление стать лучшим артистом в мире.

За первый уикенд в мировом прокате лента собрала 217,4 миллиона долларов и создала "рекордный дебют для музыкальных биографических фильмов". В то же время, что интересно, от критиков проект получил довольно неоднозначные оценки.

"Супер Марио: Галактическое кино"

1 апреля в Украине стартовал показ анимационного приключенческого фильма от Аарона Горвата и Майкла Джеленика "Супер Марио: Галактическое кино". Проект стал продолжением истории ленты "Братья Супер Марио в кино".

В новой кинокартине Марио вместе с друзьями покидает Грибное Королевство и отправляется в путешествие по галактике, исследуя удивительные планеты и преодолевая новые вызовы. Фильм сочетает юмор, динамику и масштабы космического приключения, поэтому не оставит зрителей равнодушными.

