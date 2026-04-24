Украинский фильм 'Весна' покажут на Каннском кинофестивале: о чем он

Фильм режиссера Ростислава Кирпиченко "Весна", который раскрывает события войны в Украине, отобрали в программу престижного Каннского кинофестиваля. Показ ленты состоится в рамках секции "Специальные сеансы".

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Украинской киноакадемии. Проект был создан в копродукции Украины, Литвы и Франции, а к международной команде привлекли около 80 специалистов.

О чем фильм

События в кинокартине "Весна" развиваются на территории оккупированной Украины, где российские силы не позволяют похоронить казненных украинских гражданских. Главный герой ленты, 35-летний священник Андрей, вынужден хранить тела погибших людей до момента, когда их отправят в братские могилы.

Однако мужчина оказывает тайное сопротивление этой системе. Он идентифицирует казненных, возвращает их тела семьям и обеспечивает достойное захоронение. В центре сюжета оказывается волнующий вопрос – долго ли он сможет продолжать это сопротивление?

Что известно о режиссере проекта

Ростислав Кирпиченко родился в Литве, однако в детстве вместе с родителями переехал в Украину. Он активно развивал футбольную карьеру, для достижения вершин в которой в разные периоды жизни жил в Чехии и Германии.

В 2016 году он поставил точку в спортивной деятельности и переехал в Париж. Во Франции Ростислав Кирпиченко начал изучать современную литературу, после чего поступил на режиссерский факультет киношколы La Fémis.

