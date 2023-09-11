Кто сыграл пришельца 'Альфа' и как актер ростом 83 см прославился на весь мир. Фото

Михай Месарош — американский актер и цирковой артист венгерского происхождения, лицо которого многим неизвестно. Однако персонаж, которого воплотил на экране артист, не нуждается в представлении — дружелюбный пришелец по имени Альф из одноименного комедийного сериала. В то время, а это конец 1980-х годов, компьютерная графика еще не была широко распространена, так что инопланетянина, покрытого длинной рыжей шерстью, приходилось играть реальному человеку.

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Сложность заключалась в том, что Альф, хоть и был 229-летним существом, имел рост ребенка. Месарош идеально подходил для этой роли, поскольку ва взрослом возрасте его рост не превышал 83 сантиметра. OBOZREVATEL решил рассказать, как актер-лилипут прославился на весь мир (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Родился Месарош 20 сентября 1939 года в Будапеште, Венгрия. Еще в детстве он начал работать цирковым артистом и выступал на арене Венгерского национального цирка вплоть до 1980 года.

Долгое время Месарош числился в Книге Рекордов Гиннеса как самый маленький человек на планете. В его честь даже была названа самая короткая улица города Хортон, штат Калифорния, США.

Сериал "Альф" продлился четыре сезона в период с 1986 по 1990 год и был показан в 80 странах мира. Всего зрители увидели 102 серии. Однако стоит отметить, что не во всех эпизодах пришельца играл Месарош. Съемки с живым актером были слишком дорогостоящими и трудоемкими, так что вскоре авторы проекта перешли на куклу, руководством и озвучкой которой занимался создатель сериала Пол Фаско.

По сюжету Альф жил с семьей Таннеров в Калифорнии, к которым попал после гибели своей планеты Мелмак. Именно земляне прозвали пришельца Альфом от английского Alien Life Form – "инопланетная форма жизни". Настоящее же имя забавного персонажа — Гордон Шамуэй. Эпизоды о том, как он пытался приспособиться к жизни среди людей, полюбились миллионам зрителей по всему миру.

Что же касается Месароша, то он был не так популярен, как его персонаж. При том, что Альф — не единственная роль в фильмографии актера. Он также снимался в следующих проектах: "Коротышка-большая шишка", "Образина", "Чернокнижник: Армагеддон" и других. Главное, что сумел сделать артист — стать вдохновляющим примером для тысячи своих поклонников и доказательством того, что внешность не имеет значения при большом желании и трудолюбии.

Умер актер с ростом 83 сантиметра 14 июня 2016 года в возрасте 76 лет. Его нашли без сознания у себя дома, после чего срочно госпитализировали. Еще около недели после этого Месарош провел в коме, но так и не пришел в себя. Известно, что в последние годы жизни исполнитель культовой роли тяжело болел и не работал.

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