Критики назвали лучшие и худшие фильмы Marvel
Прошло 38 лет с тех пор, как зрители увидели первый фильм по мотивам комиксов Marvel. Первооткрывателем мира супергероев стала лента "Говард-утка" 1986 года, о которой современные фанаты, вероятно, даже не слышали.
С этого неудачного начала компания стала одним из самых узнаваемых и успешных брендов в кинобизнесе. Marvel собрал в мировом прокате более 30 миллиардов долларов, и это без учета таких мегахитов, как "Люди Икс", "Люди в черном" и "Человек-паук: Сквозь Вселенную", пишет Business Insider. Несмотря на то, что большинство из этих картин преуспели в прокате, не все понравились критикам. Сервис Rotten Tomatoes показал рейтинг кинофильмов – от самого плохого до самого лучшего.
5 худших фильмов Marvel
- "Фантастическая четверка" (2015)
Хуже всего оцененный фильм, снятый по мотивам комиксов Marvel – это перезапуск "Фантастической четверки" 2015 года, получивший скудные 9% на Rotten Tomatoes.
- "Электра" (2005)
На предпоследнем месте – спин-офф "Сорвиголова" 2005 года, "Электра". Оценка от Rotten Tomatoes – 11%.
- "Мадам Паутина" (2024)
Первым фильмом Marvel в 2024 году был "Мадам Паутина". Критики оценили его в 11%.
- "Говард-утка" (1986)
Самым первым фильмом Marvel был "Говард-утка" 1986 года, который был плохо принят критиками. Его оценка – 13%.
- "Морбиус" (2002)
После многих лет задержек "Морбиус" вышел в 2022 году с отрицательными отзывами. На Rotten Tomatoes фильм оценили в 15%.
5 лучших фильмов Marvel
- "Черная пантера" (2018)
"Черная Пантера" поднимает супергеройское кино на новые высоты, рассказывая одну из самых увлекательных историй Marvel и представляя некоторых из ее наиболее полно реализуемых персонажей. Оценка – 96%.
- "Мстители: Финал" (2019)
Увлекательная, развлекательная и эмоционально впечатляющая лента "Мстители: Финал" делает все возможное, чтобы обеспечить удовлетворительное завершение эпической саги Marvel. Критики поставили фильму 94%.
- "Железный человек" (2008)
Благодаря яркому шарму Роберта Дауни-младшего, "Железный человек" ускоряет жанр супергероев ловким интеллектом и заразительным чувством юмора. Гений, миллиардер и филантроп получил 94%.
- "Тор: Рагнарок" (2017)
Увлекательный, забавный и, прежде всего, веселый,"Тор: Рагнарок" – это красочное космическое приключение, устанавливающее новый стандарт для своей франшизы и остальной киновселенной Marvel. Оценка – 93%.
- "Человек-паук: Домой пути нет" (2021)
Сиквел о новом Человеке-пауке расширяет масштабы франшизы и поднимает ставки, не теряя юмора и сердца. Критики поставили ему 93%.
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