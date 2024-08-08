Критики назвали лучшие и худшие фильмы Marvel

Прошло 38 лет с тех пор, как зрители увидели первый фильм по мотивам комиксов Marvel. Первооткрывателем мира супергероев стала лента "Говард-утка" 1986 года, о которой современные фанаты, вероятно, даже не слышали.

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С этого неудачного начала компания стала одним из самых узнаваемых и успешных брендов в кинобизнесе. Marvel собрал в мировом прокате более 30 миллиардов долларов, и это без учета таких мегахитов, как "Люди Икс", "Люди в черном" и "Человек-паук: Сквозь Вселенную", пишет Business Insider. Несмотря на то, что большинство из этих картин преуспели в прокате, не все понравились критикам. Сервис Rotten Tomatoes показал рейтинг кинофильмов – от самого плохого до самого лучшего.

5 худших фильмов Marvel

"Фантастическая четверка" (2015)

Хуже всего оцененный фильм, снятый по мотивам комиксов Marvel – это перезапуск "Фантастической четверки" 2015 года, получивший скудные 9% на Rotten Tomatoes.

"Электра" (2005)

На предпоследнем месте – спин-офф "Сорвиголова" 2005 года, "Электра". Оценка от Rotten Tomatoes – 11%.

"Мадам Паутина" (2024)

Первым фильмом Marvel в 2024 году был "Мадам Паутина". Критики оценили его в 11%.

"Говард-утка" (1986)

Самым первым фильмом Marvel был "Говард-утка" 1986 года, который был плохо принят критиками. Его оценка – 13%.

"Морбиус" (2002)

После многих лет задержек "Морбиус" вышел в 2022 году с отрицательными отзывами. На Rotten Tomatoes фильм оценили в 15%.

5 лучших фильмов Marvel

"Черная пантера" (2018)

"Черная Пантера" поднимает супергеройское кино на новые высоты, рассказывая одну из самых увлекательных историй Marvel и представляя некоторых из ее наиболее полно реализуемых персонажей. Оценка – 96%.

"Мстители: Финал" (2019)

Увлекательная, развлекательная и эмоционально впечатляющая лента "Мстители: Финал" делает все возможное, чтобы обеспечить удовлетворительное завершение эпической саги Marvel. Критики поставили фильму 94%.

"Железный человек" (2008)

Благодаря яркому шарму Роберта Дауни-младшего, "Железный человек" ускоряет жанр супергероев ловким интеллектом и заразительным чувством юмора. Гений, миллиардер и филантроп получил 94%.

"Тор: Рагнарок" (2017)

Увлекательный, забавный и, прежде всего, веселый,"Тор: Рагнарок" – это красочное космическое приключение, устанавливающее новый стандарт для своей франшизы и остальной киновселенной Marvel. Оценка – 93%.

"Человек-паук: Домой пути нет" (2021)

Сиквел о новом Человеке-пауке расширяет масштабы франшизы и поднимает ставки, не теряя юмора и сердца. Критики поставили ему 93%.

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