Легендарный хит NSYNC поднялся в мировом чарте благодаря фильму 'Дедпул и Росомаха'. Видео танца главного героя стало вирусным

Новый фильм "Дедпул и Росомаха" вернули легендарную группу NSYNC в центр внимания, обеспечив место их первому хиту в топ-15 впервые за два десятилетия. Фильм, стартовавший в прокате США с потрясающими 211 миллионами долларов в первые выходные, показал, как главный герой в красном костюме исполнил танец под культовый трек "Bye Bye Bye".

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Кино начинается с того, что Дедпул исполняет хореографию из клипа NSYNS. Эпизод быстро стал вирусным в сети, сообщает The Hindu. Поклонники франшизы, кажется, были поражены этим фрагментом, и многие назвали его одной из лучших начальных сцен в истории фильмов о супергероях. Успех киноленты вернул классику 2000 года в топы – "Bye Bye Bye" занимает 13 место в мировом чарте Spotify.

Поскольку фильм "Дедпул и Росомаха" продолжает доминировать в кинотеатрах, а его саундтрек поднимается в хит-парады, "Bye Bye Bye" NSYNC наслаждается ренессансом, напоминая всем, почему они были одним из величайших бойзбендов своего времени.

Интересно, что Райан Рейнольдс, сыгравший Дедпула, на самом деле не исполнял вырисуй танец. На самом деле, в костюме танцевал хореограф Ник Полли, пишет Entertaiment Tonight.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как самая безобразная собака Великобритании вышла на красную дорожку в костюме из фильма "Дедпул и Росомаха".

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