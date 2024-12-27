Крис Коламбус раскрыл величайшую тайну фильма 'Один дома', которая беспокоила фанатов 35 лет

Крис Коламбус, режиссер культовых фильмов "Один дома" и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" раскрыл "тайну", которая не давала покоя фанатам легендарных рождественских фильмов. Кинолента о маленьком Кевине впервые вышла на экраны в 1990-м году – с тех пор зрители думают, кем на самом деле работали родители мальчика.

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Семья МакКалистеров имела большое имение, дорогие елочные украшения и декор, а на Рождество крупной компанией собиралась в Париж. Как поделился Коламбус в новом выпуске The Hollywood Reporter's Awards Chatter, он со сценаристом Джоном Хьюзом обсуждали дискуссионный вопрос при создании фильма.

Как оказалось, мать семейства Кейт Маккалистер, которую изобразила актриса Кэтрин О'Хара "была очень успешным дизайнером одежды", о чем свидетельствуют манекены в подвале дома. Что касается главы семьи Питера Маккалистера в исполнении Джона Херда, режиссер не может сказать точно. "Отец мог, исходя из собственного опыта Джона Хьюза, работать в рекламе, но я не помню, чем занимался отец", – признался кинематографист.

Однако он точно отрицал одну из профессий, которую предполагали пользователи сети. По мнению киноманов, именно это могло привлечь преступников Гарри (Джо Пеши) и Марва (Дениел Стерн) в дом МакКалистеров: "Не организованная преступность – хотя в то время в Чикаго было много организованной преступности".

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